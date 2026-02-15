Die Einstellung stimmt: Greg Rusedski von Jack Draper fasziniert

Jack Draper gab beim Davis Cup vor ungefähr einer Woche ein kurzes Comeback, doch der Brite zog anschließend in Rotterdam zurück. Ex-Tennisstar Greg Rusedski ist davon wenig beunruhigt. Der ehemalige Weltranglistenvierte ist von dem jungen Profi fasziniert und sieht in Draper einen kommenden Superstar.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.02.2026, 17:49 Uhr

© Getty Images Greg Rusedski zeigt sich von der Mentalität von Jack Draper sehr beeindruckt.

Nachdem Jack Draper beim Davis-Cup-Duell des britischen Teams in Norwegen ein erfolgreiches Comeback feierte, verzichtete der 12. der ATP-Weltrangliste auf einen Start in Rotterdam, um dem eigenen Körper nach der überstandenen Armverletzung nicht direkt zu überfordern. Diese Maßnahme könnte sich in den kommenden Monaten noch auszahlen. Ex-Profi Greg Rusedski glaubt an große Taten des 24-Jährigen und sieht in ihm eine wichtige Person des Sports: “Jack ist weltweit eine Bereicherung für das Tennis.”

Besonders angetan ist der US-Open-Finalist von 1997 von der Geschichte, die Jack Draper über seine Verletzung in einem Interview preisgab. “Ich bin sehr fasziniert, wie er über seine Verletzung gesprochen hat”, sagte Rusedski und meinte damit vor allem die Begründung für die lange Auszeit. Draper, der nach den US Open im vergangenen September die Saison beendete, verletzte sich laut eigener Aussage, da er im Training das Tempo und die Intensität von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz simulierte.

Auch Pat Cash setzt auf Draper

Nicht nur Greg Rusedski zeigte sich zuletzt angetan von Jack Draper. Auch Pat Cash ließ verlauten, dass er den Briten als große Konkurrenz für Alcaraz und Sinner auserkoren hat. Im März letzten Jahres setzte Jack Draper mit dem Gewinn des Masters in Indian Wells das bisher größte Ausrufezeichen seiner Karriere. Weitere Erfolgsmeldungen dürften schon bald folgen, wenn man auf die Stars der Vergangenheit hört.