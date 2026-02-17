ATP Doha live: Carlos Alcaraz gegen Arthur Rinderknech im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz trifft beim ATP-500-Turnier in Doha in der Auftaktrunde auf Arthur Rinderknech. Das Match gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei Wow und ATP TennisTV sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.02.2026, 19:31 Uhr

Beim ATP-500-Turnier in Doha wird der Australian-Open-Sieger Carlos Alcaraz erstmals nach seinem Coup in Melbourne wieder auf der Tour eingreifen, während sein Gegner Arthur Rinderknech bereits beim Davis-Cup und in Rotterdam insgesamt drei Matches seit der Australien-Saison bestritten hat. Als Nr. 1 der Welt führt Carlitos natürlich das Feld in Qatar vor dem Südtiroler Jannik Sinner an.

Auch aufgrund des direkten Vergleichs geht der Spanier gegen die Nr. 28 der Welt als klarer Favorit in die Partie, da er bislang alle vier Auseinandersetzungen für sich entscheiden konnte. Hoffnung könnte dem französischen Außenseiter jedoch die Partie 2023 im Londoner Queen's Club machen, als er sich nur denkbar knapp im Tiebreak des dritten Durchgangs geschlagen geben musste.

Alcaraz vs. Rinderknech – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Arthur Rinderknech aus Doha gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei Wow und ATP TennisTV sowie in unserem Liveticker.

Hier das Einzel-Tableau aus Doha