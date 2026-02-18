ATP Rio: Lokalmatador Joao Fonseca feiert ersten Saisonsieg

Joao Fonseca hat zum Auftakt des ATP-500-Events in Rio seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Die Nummer zwei des Turniers und der Titelverteidiger sind indes schon ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.02.2026, 08:00 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca durfte erstmals in dieser Saison jubeln

Nach einem schwierigen Saisonstart hat Youngster Joao Fonseca ausgerechnet bei seinem Heimturnier in Rio seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Der 19-jährige Brasilianer setzte sich zum Auftakt des Sandplatzevents gegen seinen Landsmann Thiago Monteiro mit 7:6 (1) und 6:1 durch.

“Es ist einfach unglaublich, nach einigen schwierigen Monaten hier meinen ersten Sieg in diesem Jahr zu erringen“, sagte Fonseca, den zu Beginn der Saison Rückenprobleme geplagt hatten, nach dem Match. ”Das ist etwas ganz Besonderes, deshalb bin ich sehr glücklich." Im Achtelfinale trifft Fonseca auf den Peruaner Ignacio Buse.

Mit Francisco Cerundolo qualifizierte sich auch der topgesetzte Spieler des Turniers für die Runde der letzten 16. Der frischgebackene Buenos-Aires-Champion schlug Mariano Navone mit 6:4 und 6:3. Zudem feierte Matteo Berrettini einen umkämpften 7:6 (1) und 7:5-Auftaktsieg über Lucky Loser Tomas Barrios Vera.

Die Nummer zwei des Turniers ist unterdessen bereits ausgeschieden. Luciano Darderi scheiterte in der ersten Runde mit 1:6, 6:3 und 4:6 an Juan Manuel Cerundolo. Erst zwei Tage zuvor hatte der Italiener das Finale in Buenos Aires gegen dessen älteren Bruder Francisco verloren. Für Sebastian Baez, der als zweifacher Titelverteidiger an den Start gegangen war, und Camilo Ugo Carabelli setzte es ebenfalls Erstrundenniederlagen.

