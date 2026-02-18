ATP Doha: Jannik Sinner vs Alexei Popyrin im TV, Livestream, Liveticker

Jannik Sinner (ATP-Nr. 2) trifft beim ATP-500-Turnier in Doha im Achtelfinale auf Alexei Popyrin (ATP-Nr. 53). Das Match gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei Wow und Tennis TV sowie in unserem Liveticker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.02.2026, 13:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Jannik Sinner, Alexei Popyrin

Sinner hatte sich in Doha mit einem souveränen 6:1, 6:4-Sieg über Tomas Machac vom Djokovic-Schock in Australien zurückgemeldet. Nun geht es also gegen den Australier Alexei Popyrin, der seinerseits mit einem 6:0, 6:2-Sieg über Wildcard-Spieler Mubarak Shannan Zayid in die Runde der letzten 16 gerauscht ist.

Im direkten Vergleich zwischen Sinner und Popyrin steht es 1 zu 1: 2021 siegte Popyrin in Madrid, 2025 war Sinner glatt bei den US Open erfolgreich.

Sinner vs. Popyrin – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Alexei Popyrin gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei Wow und Tennis TV sowie in unserem Liveticker.

Hier das Einzel-Tableau aus Doha