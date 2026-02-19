Arthur Fils holt Goran Ivanisevic ins Coaching-Team

Der Franzose Arthur Fils hat sich mit Goran Ivanisevic prominente Trainerhilfe geholt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.02.2026, 07:51 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Das bestätigte Fils am Mittwoch nach seinem 6:1, 7:6 (7)-Sieg über Quentin Halys beim ATP-Turnier in Doha.

Der 21-jährige Franzose hat ein verletzungsgeplagtes Jahr 2025 hinter sich, aktuell ist er nur noch auf Rang 40 der Welt platziert - nachdem er im April 2025 noch mit Platz 14 sein Career-High erreicht hatte. In Roland-Garros allerdings verletzte er sich schwer am Rücken und spielte nur noch ein Turnier im restlichen Jahresverlauf.

Mit Ivanisevic, ehemals die Nummer 2 der Welt und Wimbledonsieger der Herzen (und auch tatsächlich), hat er sich nun einen großen Namen geangelt.

Fils voller Lob über Ivanisevic

„Ein großartiger Champion, ein Major-Sieger, er hat viele Spieler trainiert, viele Champions sogar“, sagte Fils gegenüber der ATP. „Er hilft mir während der Saison. Wir werden es versuchen, aber ich denke, es ist gut für mich. Es ist vielleicht das Beste für mich, seine Erfahrung als Trainer und als Spieler zu haben. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass er uns auf dieser langen Reise begleitet.“

Ivanisevic hat als Trainer in 2014 seinen Landsmann Marin Cilic zum US-Open-Sieg gecoacht, zwischen 2013 und 2016 stand er an Cilic' Seite. Von 2018 bis 2024 war er dann als Coach von Novak Djokovic aktiv. Seine letzten Engagements mit Elena Rybakina und Stefanos Tsitsipas währten indes nur kurz.