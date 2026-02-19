ATP Rio: Francisco Cerundolo muss aufgeben - und fühlt sich benachteiligt

Der topgesetzte Argentinier Francisco Cerundolo musste im Achtelfinale des ATP-500-Turniers von Rio aufgrund einer Rückenverletzung aufgeben. Eine Mitschuld daran gab der 27-Jährige den Verantwortlichen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.02.2026, 07:54 Uhr

Francisco Cerundolo war nach seinem Aus wütend

Das ATP-500-Turnier in Rio muss ab sofort ohne seine beiden topgesetzten Spieler auskommen. Nachdem in Luciano Darderi die Nummer zwei bereits am Dienstag zum Auftakt verloren hatte, verabschiedete sich Turnierfavorit Franciso Cerundolo rund 24 Stunden später. Der Weltranglisten-19. musste in seiner Achtelfinalpartie gegen Thiago Agustin Tirante beim Stand von 2:6 und 1:3 wegen Rückenproblemen aufgeben.

“Es ist nicht gut, so zu gewinnen, vor allem gegen Fran, einen meiner Freunde” sagte Tirante, der im Viertelfinale auf Alejandro Tabilo trifft, nach dem Match. "Ich wusste, dass er von der vergangenen Woche sehr müde war, also musste ich mich auf dem Platz steigern und mich auf mich selbst konzentrieren."

Wird Fonseca in Rio bevorzugt?

Cerundolo hatte am Sonntag bei seinem Heimturnier in Buenos Aires triumphiert und war dementsprechend erschöpft nach Brasilien gekommen. Aus diesem Grund hätte sich der Argentinier nach seinem Auftakterfolg über Mariano Navone einen zusätzlichen Tag Pause gewünscht. Er habe um diesen auch bei den Veranstaltern angesucht, seine Anfrage wurde jedoch abgelehnt. “Ich kann mir schon vorstellen, wen sie bevorzugen", sagte Cerundolo nach seinem Aus.

Dass Cerundolo damit auf Lokalmatador Joao Fonseca anspielte, liegt auf der Hand. Tatsächlich muss der 19-jährige Brasilianer, der nun der Favorit auf den Titel ist, seine Achtelfinalpartie gegen Ignacio Buse erst am Donnerstag bestreiten. Eine gute Nachricht gab es aus Cerundolos Sicht am Mittwoch aber doch: Sein Bruder Juan Manuel zog durch einen Dreisatzerfolg über den Deutschen Yannick Hanfmann ins Viertelfinale ein.

Hier das Einzel-Tableau aus Rio de Janeiro