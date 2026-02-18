ATP Doha: Alcaraz zündet den Turbo zur rechten Zeit - Sieg über Royer

Carlos Alcaraz setzt sich in einem phasenweise fehleranfälligen Match gegen Valentin Royer mit 6:2, 7:5 durch. Nach einem dominanten Start und einem unerklärlichen Einbruch dreht der Spanier die Partie noch eindrucksvoll.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 18.02.2026, 21:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz siegt in Doha weiter

Zu Beginn des Matches diktierte Carlos Alcaraz klar das Geschehen. Mit seinem aggressivem Grundlinienspiel und variablem Aufschlag setzte er Valentin Royer unter Druck und wehrte den ein oder anderen Breakball souverän ab. Gleichzeitig breakte er selbst zweimal: zum 2:1 und 5:2. Der erste Satz ging folgerichtig mit 6:2 an den Favoriten, auch wenn Royer phasenweise durchaus mitspielen konnte.

Fehlerflut und Kontrollverlust

Der zweite Satz begann völlig anders: Alcaraz wirkte unkonzentriert und machte plötzlich ungewöhnlich viele Fehler. Zwar rettete er ein langes Aufschlagspiel noch zum 1:1, kassierte aber kurz darauf das Break zum 1:3. Royer nutzte die Schwächephase eiskalt, zog auf 4:1 davon und profitierte vor allem von zahlreichen Vorhand-Patzern seines Gegners. Alcaraz haderte sichtlich mit sich selbst und schimpfte lauthals vor sich hin.

Magische Minuten

Beim Stand von 2:5 und eigenem Aufschlag änderte sich das Bild schlagartig. Alcaraz spielte plötzlich mit Leichtigkeit, zauberte mehrere spektakuläre Volleys und fand zu seinem Rhythmus zurück. Das folgerichtige Break zum 4:5 wirkte wie ein Befreiungsschlag für den Spanier. Nur wenig später stand es bereits 5:5. Das Momentum hatte sich gedreht. Mit druckvollem Returnspiel erzwang Alcaraz das nächste Break zum 6:5 und servierte anschließend souverän zum 7:5 aus.

Auftritt mit Ansage

In den entscheidenden Momenten legte Alcaraz spürbar eine Schippe drauf. Während Royer in der zweiten Hälfte des zweiten Satzes nicht mehr wusste, wie ihm geschah, demonstrierte der Spanier, warum er in engen Phasen zu den besten Spielern der Welt zählt. Prominenter Zuschauer am Court war übrigens Holger Rune, der das Match aus nächster Nähe verfolgte.

Im Viertelfinale trifft Alcaraz nun auf Karen Khachanov, der seinerseits den Japaner Shintaro Mochizuki in drei Sätzen bezwungen hatte.

Hier das Einzeltableau der Herren in Doha