ATP Doha live: Carlos Alcaraz vs. Valentin Royer im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz trifft beim ATP-500-Turnier in Doha im Achtelfinale auf Valentin Royer. Die Partie gibt es ab ca. 19:00 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei Wow und Tennis TV sowie in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.02.2026, 16:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Valentin Royer fordert Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz ist nach seinem Triumph bei den Australian Open mit einem Zweisatzerfolg über Arthur Rinderknech auf die Tour zurückgekehrt. Im Achtelfinale des ATP-500-Events von Doha bekommt es der Weltranglistenerste in Valentin Royer mit dem nächsten Franzosen zu tun.

Royer ist aktuell die Nummer 60 der Welt und gewann in der ersten Runde gegen Pierre-Hugues Herbert. Gegen Alcaraz hat der 24-Jährige noch nie gespielt.

Alcaraz vs. Royer – hier gibt es einen Livestream

Die Partie zwischen Carlos Alcaraz und Valentin Royer gibt es ab ca. 19:00 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei Wow und Tennis TV sowie in unserem Match-Tracker.

Hier das Einzel-Tableau aus Doha