ATP Masters Indian Wells: Daniil Medvedev tritt im Doppel mit Learner Tien an

Daniil Medvedev und Learner Tien werden in Indian Wells im Doppel an den Start gehen. Auch Jannik Sinner und Alexander Zverev könnten sich im Paarlauf die Ehre geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.02.2026, 17:18 Uhr

© Getty Images Learner Tien und Daniil Medvedev trafen in Melbourne aufeinander

Lieblingsgegner wird Learner Tien für Daniil Medvedev wohl keiner mehr. In diesem Jahr erwies sich der US-Amerikaner, der im Head to Head mit 3:1 führt, bei den Australian Open zum zweiten Mal in Folge als zu stark für den Russen. Nur wenige Wochen später kommt es in Indian Wells zum Wiedersehen der beiden.

Allerdings werden Medvedev und Tien beim ersten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres auf der selben Seite des Netzes stehen. Denn die beiden werden in der kalifornischen Wüste gemeinsam im Doppel an den Start gehen. In Indian Wells geben sich seit jeher auch renommierte Einzelspieler im Paarlauf die Ehre.

Zverev und Sinner aktuell nicht im Hauptfeld

So sind in dieser Saison neben den besten Doppelduos der Welt unter anderem die Paarungen Karen Khachanov/Andrey Rublev, Francisco Cerundolo/Luciano Darderi, Alexander Bublik/Rajeev Ram, Flavio Cobolli/Corentin Moutet, Felix Auger-Aliassime/Sebastian Korda, Brandon Nakashima/Frances Tiafoe, Arthur Rinderknech/Valentin Vacherot, Jiri Lehecka/Tomas Machac und Alejandro Davidovich Fokina/Arthur Fils am Start.

Das Doppel-Teilnehmerfeld könnte vor dem Turnierstart am 4. März noch prominenten Zuwachs erhalten. Der Weltranglistenzweite Jannik Sinner befindet sich mit Reilly Opelka derzeit auf Platz vier der Alternates-Liste. Nur zwei Absagen für einen Hauptfeld-Start benötigen Alexander Zverev und sein Kumpel Marcelo Melo.