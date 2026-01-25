Australian Open: Tien entnervt Medvedev erneut - und fordert nun Zverev

Learner Tien ist seinem Ruf als Angstgegner von Daniil Medvedev im Achtelfinale der Australian Open einmal mehr gerecht geworden. Im Viertelfinale geht es für den US-Amerikaner nun gegen Alexander Zverev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.01.2026, 10:18 Uhr

© Getty Images Learner Tien ließ Daniil Medvedev keine Chance

Dank einer sensationellen Vorstellung hat Learner Tien zum ersten Mal in seiner Karriere ein Grand-Slam-Viertelfinale erreicht. Der 20-Jährige ließ Daniil Medvedev in der Runde der letzten 16 überhaupt keine Chance und siegte glatt mit 6:4, 6:0 und 6:3.

Tien hatte bei den Australian Open bereits im Vorjahr gegen Medvedev gewonnen und wurde am Sonntag einmal mehr seinem Ruf als Angstgegner des ehemaligen Weltranglistenersten gerecht. Der US-Amerikaner schaffte gleich im ersten Game ein Break und dominierte das Geschehen in der Margaret Court Arena anschließend nach Belieben.

Tien treibt Medvedev zur Verzweiflung

Mit seinem variablen Spiel trieb Tien, der zwischenzeitlich elf Games in Folge gewann, Medvedev förmlich zur Verzweiflung. Nach nur 102 Minuten Spielzeit verwandelte er seinen ersten Matchball zum unerwartet klaren Dreisatzerfolg. “Es fühlt sich toll an”, sagte Tien nach dem Match. “Ich bin einfach überglücklich.”

Im Viertelfinale trifft Tien am Dienstag auf Alexander Zverev. Der Deutsche hatte sich kurz zuvor gegen den Argentinier Francisco Cerundolo in drei Sätzen behauptet.

