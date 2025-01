Australian Open: Sensation! Nummer 121 Learner Tien nimmt Vorjahresfinalist Medvedev raus!

Der US-Amerikaner Learner Tien hat bei den Australian Open 2025 für eine große Überraschung gesorgt: Er schlug Daniil Medvedev in einem Late-Night-Match in fünf Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.01.2025, 17:16 Uhr

Es ist eine weitere große Überraschung beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne - nach den Niederlagen von Andrey Rublev und Casper Ruud: Learner Tien, die Nummer 121 im ATP-Ranking, schlägt Daniil Medvedev - der im Vorjahr noch im Endspiel stand (und dort gegen Jannik Sinner verlor).

6:3, 7:6 (4), 6:7 (8), 1:6, 7:6 (10:7) - so die Zahlen aus Sicht des 19-Jährigen. Das Match endete um kurz vor 3 Uhr nachts Ortszeit in Melbourne. 4 Stunden und 49 Minuten kämpften Tien und Medvedev.

Tien ließ sich dabei von einer vergebenen 2:0-Satzführung nicht aus dem Konzept bringen und erklärte im Anschluss, beim 0:5 im vierten Durchgang noch sehr um sein Aufschlagspiel gekämpft zu haben (damit Medvedev ausservieren musste), um im Entscheidungssatz beginnen zu dürfen.

Medvedev in Satz 5 zwei Mal mit Break vorne

Da fand Medvedev jedoch das frühe Break, aber Tien glich aus. “Meddy” sah auch kurz vor Ende noch mal aus wie der Mann mit den Trümpfen in der Hand, als er ein erneutes Break zum 6:5 schaffte. Aber Leftie Tien spielte mutig weiter, holte sich den erneuten Ausgleich. Dabei mischte er durchweg stark, nahm mit dem Slice das Tempo raus, um mit der Vorhand dann zu beschleunigen. Ohnehin spielte er enorm abgebrüht.

Learner Tien macht damit erstmals auf der großen Tour auf sich aufmerksam. Bei den Junioren stand er 2023 im Finale der Australian Open und brachte es bis auf Platz 4 im Ranking.

Bei den Profis musste er in diesem Jahr durch die Qualifikation, nun steht er in Runde 3. Und hat den Einzug unter die Top 100 der Weltrangliste bereits sicher. Schluss muss hier noch nicht sein: In Runde 3 geht es nun gegen Corention Moutet.