ATP Indian Wells: Mit Partner Stefanos Tsitsipas - Novak Djokovic feiert auch im Doppel!

Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas schocken beim ATP-Masters-1000-Turnier das Top-Doppel Marcelo Arevalo und Mate Pavic. Die beiden Einzelspezialisten siegten in zwei Sätzen 6:3 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.03.2026, 06:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic durfte nach seinem Einzelerfolg auch im Doppel einen Sieg feiern.

Nach seinem Sieg gegen Aleksandar Kovacevic im Einzelwettbewerb ging es für Novak Djokovic beim Masters-Turnier in Indian Wells später nochmal auf den Court. Denn an der Seite von Stefanos Tsitsipas versucht sich der Altmeister in dieser Woche auch noch im Doppel. In Indian Wells schlagen traditionell gerne viele Einzelkönner auf. Da gibt sich dann sogar auch Novak Djokovic die Ehre.

Das prominente Duo ging mit einer Wildcard an den Start und gerechtfertigte diese mit einem Zweisatzerfolg gegen Marcelo Arevalo und Mate Pavic, die an Position drei gesetzt in die Doppelkonkurrenz gingen. Djokovic und Tsitsipas dominierten die Partie und siegten nach nur 54 Minuten mit 6:3 und 6:2 gegen eines der Top-Doppel auf der Tour.

Das unterlegene Team aus El Salvador und Kroatien kann nämlich einige Grand-Slam-Titel im Doppelwettbewerb vorweisen. Gemeinsam gewannen Arevalo und Pavic im Jahr 2024 beispielsweise Roland-Garros. Gegen Djokovic und Tsitsipas erfolgte nun das frühe Aus.

Sinner scheitert an der Seite von Opelka

Auch Jannik Sinner spielte früher am Tag bereits mit Partner Reilly Opelka im Doppelwettbewerb auf. Das Team, das 2021 sogar einen gemeinsamen ATP-Titel gewinnen konnte, hatte an diesem Tag jedoch nichts zu feiern. Anders als bei Djokovic und Tsitsipas, die nun auf die beiden Cousins Arthur Rinderknech und Valentin Vacherot treffen.

Novak Djokovic hat übrigens einen Doppeltitel in seiner Vita stehen. Im Jahr 2010 gewann der Serbe mit Partner Jonathan Erlich den Titel im Londoner Queen's Club. Im Einzel konnte Djokovic zu diesem Zeitpunkt “erst” einen Grand-Slam-Titel vorweisen.

Hier das Doppel-Tableau aus Indian Wells