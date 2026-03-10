ATP Indian Wells: Nach Satzrückstand! Carlos Alcaraz knackt auch Arthur Rinderknech

Carlos Alcaraz hat das Achtelfinale beim ATP Masters in Indian Wells erreicht. Der Weltranglistenerste geriet gegen Arthur Rinderknech zunächst in Rückstand, setzte sich nach drei Sätzen 6:7(6), 6:3, 6:2 durch.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 10.03.2026, 06:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz gelang gegen Arthur Rinderknech das Comeback nach Satzrückstand.

Hier gibt es das Match Re-Live im Matchtracker

Die Serie hält weiter an! Gegen den Franzosen Arthur Rinderknech feiert Carlos Alcaraz den 14. Sieg im 14. Match im Jahr 2026. Der ungeschlagene Weltranglistenerste musste in den 2:27 Stunden jedoch viel Kraft investieren, um den Achtelfinaleinzug in Indian Wells zu fixieren.

Arthur Rinderknech hielt sich, wie Konkurrent Alcaraz, im ersten Satz schadlos. Beide Spieler wehrten einige Breakchancen für den Gegner ab, doch letztlich ging es ohne Aufschlagverlust in den Tiebreak des ersten Satzes. Dort legte Rinderknech vor, der die Führung zum 5-2 nicht über die Ziellinie brachte, nach dem 6-6 mit den nächsten beiden Punkten doch noch die Satzführung erspielen konnte.

Ab Satz zwei übernimmt Alcaraz die Kontrolle

Carlos Alcaraz zeigte sich vom Rückstand zunächst etwas getroffen und gab zu Beginn des zweiten Satzes direkt seinen Aufschlag ab. Doch dies sollte der Zeitpunkt sein, wo die Partie langsam in Richtung des Spaniers kippen sollte. Zwei der nächsten drei Aufschlagspiele Rinderknechs gingen an den Weltranglistenersten, der im restlichen Matchverlauf keinen Wackler mehr bei eigenem Serve zulassen sollte.

So war es nach dem verdienten Satzausgleich nur eine Frage der Zeit, wann Arthur Rinderknech auch im dritten Satz gegen den nun überlegenen „Carlitos“ die Nerven verlieren sollte. Dies passierte direkt beim ersten Aufschlagspiel. Mit dem Break im Rücken schnell auf 2:0 gestellt, spielte Carlos Alcaraz nun deutlich überlegen auf und erhöhte sogar noch auf 5:1. Mit dem ersten Matchball endete eine Partie, die am Ende in zwei Hälften geteilt werden konnte. Mit einem klar spielbestimmenden Spanier ab Satz zwei.

Ruud nächster Alcaraz-Gegner

Im Achtelfinale wartet auf Carlos Alcaraz nun Casper Ruud, der sich gegen Valentin Vacherot 3:6, 6:3 und 6:4 durchsetzen konnte. Die Bilanz spricht dabei klar für Alcaraz, der fünf der bisherigen sechs Duelle gegen den Norweger gewinnen konnte.

Auch Daniel Medvedev gesellte sich in die Runde der letzten 16 Spieler. Der Weltranglistenelfte siegte auf dem zweitgrößten Court der Anlage gegen Sebastian Baez in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:0. Der Russe darf sich nun mit Alex Michelsen messen, der überraschend Landsmann Taylor Fritz 6:4, 7:6(6) besiegte.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells