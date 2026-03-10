ATP Indian Wells live: Alexander Zverev vs. Frances Tiafoe im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-Turniers in Indian Wells auf Frances Tiafoe. Das Match gibt es ab 21 Uhr MEZ live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.03.2026, 07:53 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Frances Tiafoe werden im heutigen Duell sicherlich nicht häufig mit dem Rücken zueinander stehen.

Nach einem Zweisatzerfolg gegen Matteo Berrettini zum Auftakt, ließ Alexander Zverev gegen Brandon Nakashima den zweiten Sieg in Indian Wells folgen. Gegen den US-Boy benötigte Zverev jedoch drei Sätze. Dieses Schicksal könnte auch heute gegen Frances Tiafoe anstehen. Der Doppelpartner von Nakashima in dieser Woche hat bisher mit zwei klaren Siegen geglänzt. Vor allem das 6:1 und 6:2 gegen Flavio Cobolli war von Tiafoe eine deutliche Ansage.

Der direkte Vergleich spricht zumindest (fast) alles für die deutsche Nummer eins. Der Weltranglistenvierte gewann acht der bisherigen neun direkten Duelle. Zuletzt trafen sich die heutigen Konkurrenten im Jahr 2024 beim Laver Cup. Zverev siegte im Matchtiebreak und ebnete den Weg zum Titel für “Team Europe”. In der dritten Runde von Roland-Garros 2023 trafen sich Zverev und Tiafoe zuletzt bei einem Einzelwettbewerb. Zverev siegte in vier Sätzen, das Match war jedoch ebenfalls sehr ausgeglichen.

Zverev vs. Tiafoe - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Frances Tiafoe gibt es ab 21 Uhr MEZ live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau aus Indian Wells