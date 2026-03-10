41 Siege in Serie? Da glaubt Djokovic mehr dran als Alcaraz

Carlos Alcaraz hat in der Saison 2026 nach wie vor eine weiße Weste. Vor 15 Jahren allerdings hat Novak Djokovic eine Serie hingelegt, an der sich der Spanier die Zähne ausbeißen könnte.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.03.2026, 08:35 Uhr

Der Beginn der Saison 2011 war aus Sicht von Novak Djokovic einer für das Geschichtsbuch: 41 Matche sin Folge gewann Djokovic damals, ehe es im Halbfinale von Roland-Garros eine Niederlage gegen Roger Federer setzte. Eben jenen Federer, der Djokovic davor schon bei den Australian Open, in Dubai und in Indian Wells besiegt hatte.

Warum diese Serie gerade jetzt zur Sprache kommt, liegt zwar zum einen auf der Hand, ist aber doch ziemlich weit hergeholt. Denn Carlos Alcaraz hat in der laufenden Kampagne 14 Siege angehäuft, den letzten heute Nacht gegen Arthur Rinderknech. Da ist es noch ein langer Weg bis zur 41. Was Alcaraz auch selbst vor Turnierbeginn im Tennis Paradise eingestand.

Alcaraz ist skeptisch

„Man erkennt erst, wie schwierig das ist, wenn man danach jagt, weil man denkt: ok, 41 ist nicht so viel. Aber dann steht man erst bei zwölf“, so der spanische Weltranglisten-Erste, der in der laufenden Saison die Titel bei den Australian Open und in Doha geholt hat. „Es braucht noch vier oder fünf Turniere, die zu den größten in der Welt zählen.“

Soweit also der „Jäger“.

Der „Gejagte“ würde es aber für Carlos Alcaraz nicht ausschließen. „Er hat alles, was es braucht, wenn es um sein Spiel geht, wenn es darum geht, sich auf die verschiedenen Beläge einzustellen“, so Djokovic. „Wenn er seinen Körper gesund hält, ist er so gut, dass er jedes Turnier gewinnen kann, in dem er antritt.“

Djokovic mit stärkerer Konkurrenz?

Aktuell ist es jenes in Indian Wells. Und da hat Carlos Alcaraz ja auch schon zwei Mal reüssiert. Die Konkurrenz ist möglicherweise nicht ganz so stark wie jene von Novak Djokovic vor 15 Jahren. Der hatte damals ja neben Federer auch Rafael Nadal oder Andy Murray zu besiegen. Fun Fact: Nachdem Djokovic und Alcaraz ja beide in der oberen Tableau-Hälfte agieren, könnte Nole im Halbfinale höchstselbst die Siegesserie von Carlitos beenden.

