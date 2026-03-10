Tiafoe gegen Zverev - nur nicht an den Laver Cup denken!

Frances Tiafoe hat gegen Alexander Zverev eine ganz schlechte Bilanz. Dabei war der Amerikaner beim letzten Treffen nah dran am erst zweiten Sieg gegen den Deutschen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.03.2026, 08:06 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe hatte beim Laver Cup 2024 den Sieg gegen Alexander Zverev auf dem Schläger

Die Meinungen über die sportliche Wertigkeit des Laver Cups gehen in der Tenniswelt ja ziemlich weit auseinander. Aber eines war in Berlin im Herbst 2024 schon klar: Wenn Frances Tiafoe dem Team Welt mit einem Erfolg gegen Alexander Zverev den Sieg beschert hätte, dann wäre das gefeiert worden wie ein Titel bei einem Grand-Slam-Turnier. Nur halt in der Gruppe, die damals zum letzten Mal von John McEnroe betreut wurde.

Und Tiafoe hatte alle Trümpfe in der Hand, lag gegen einen kranken Zverev mit Satz und Break vorne, ehe der Lokalmatador dann eben doch wieder ein Comeback startete. Und im Match-Tiebreak gewann. Für Zverev war es der achte Sieg in der neunten Begegnung mit Tiafoe.

Tiafoe revanchiert sich für Finalniederlage

Der einzige Coup des US-Amerikaners ist schon fast nicht mehr wahr, lediglich 2017 in Cincinnati konnte Frances Tiafoe gegen Alexander Zverev gewinnen. Also in den USA, wo „Big Foe“ in der Regel besser spielt als sonstwo in der Tenniswelt. Dass er 2019 bei den US Open gegen Zverev in fünf Sätzen verlor, setzt diese These keineswegs außer Kraft.

Nun sind die Bedingungen in Indian Wells ja ganz speziell, im Grunde kann man von zwei verschiedenen Turnieren sprechen. Untertags geht es hurtig zur Sache, wie Zverev auch gegen einen grandios aufschlagenden Brandon Nakashima feststellen musste. Und wenn die Nacht über das Tennis Paradise zieht, dann entschleunigt sich nicht nur das Leben der Zuschauer, sondern auch die Action auf dem Court. Was da wem besser liegt, ist woher zu sagen.

Anzumerken ist indes, dass Frances Tiafoe in Runde drei Revanche an Flavio Cobolli üben konnte. Der hatte ihn zuletzt in Acapulco im Endspiel besiegt (nachdem Tiafoe im Halbfinale mit Brandon Nakashima ebenso viele Probleme gehabt hatte wie Zverev nun in Indian Wells). Sollte sich Tiafoe also auch heute gegen Zverev wieder auf der Siegerstraße befinden, gilt vor allem eines: Nicht an den Laver Cup denken!

