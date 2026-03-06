ATP Masters Indian Wells: Zverev dominiert müden Berrettini

Alexander Zverev ist mit einem ungefährdeten Sieg gegen Matteo Berrettini in die dritte Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.03.2026, 21:31 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev würde gerne öfter ans Netz kommen

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Für gewöhnlich gut unterrichtete Quellen haben ja davon berichtet, dass Alexander Zverev in den vergangenen Tagen beim Training großen Aufwand in Richtung Aufschlag-Volley unternommen hat. Und warum auch nicht? Der Einwurf der deutschen Nummer eins ist bekanntlich einer der besten der Tour, da fällt es nicht weiter ins Gewicht, dass dasselbe nur eingeschränkt für den Flugball gilt.

Gegen Matteo Berrettini war diese Absicht im ersten Match im Stadium 1 am Freitag schon zu erkennen. Aber Zverev dominierte Berrettini von der Grundlinie derart geschmeidig, dass er dann doch nur selten den Weg ans Netz suchen musste. Auch ein Grund dafür: Der Italiener wirkte doch noch reichlich angeschlagen nach dem Marathon gegen Adrian Mannarino in Runde eins.

Zverev im nächsten Match haushoher Favorit

Und so gewann Zverev den ersten Satz nach etwas mehr als einer halben Stunde Spielzeit mit 6:3, im zweiten legte er mit dem Break zum 3:2 vor. Berrettini hatte nichts mehr zuzusetzen. Letztlich waren es nur 71 Minuten, die sich Zverev mit Berrettini aufhalten musste.

Im nächsten Match ist Alexander Zverev natürlich auch haushoher Favorit. Es geht nämlich entweder gegen Brandon Nakashima oder Camilo Ugo Carabelli. Was Zverev ja auch die nächste Chance bringt, noch offensiver zu agieren.

Was ihm im Laufe des Turniers ja vielleicht noch zugute kommen könnte. Denn Zverev wurde in die untere Hälfte gelost. Was bedeutet, dass er im Halbfinale auf Jannik Sinner treffen könnte.

