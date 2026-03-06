ATP Indian Wells live: Alexander Zverev vs. Matteo Berrettini im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-Turniers in Indian Wells auf Matteo Berrettini. Das Match gibt es ab 20 Uhr MEZ live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.03.2026, 10:40 Uhr

In seiner Auftakt-Partie beim ATP-Masters-Turnier in Indian Wells sieht sich der Hamburger Alexander Zverev dem Italiener Matteo Berrettini gegenüber. Und das Frische-Level könnte dabei kaum unterschiedlicher sein. Während der 28-jährige Zverev als gesetzter Spieler erstmals im Turnier eingreifen wird, musste der 29-jährige Berrettini beim Dreisatz-Erfolg gegen den Franzosen Adrian Mannarino bereits knapp drei Stunden lang Schwerstarbeit verrichten.

Doch aufgrund der bisherigen Vergleiche dürfte Zverev seinen heutigen Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen. Zwar führt der deutsche Olympiasieger von Tokio die direkte Bilanz mit 4:3 an, dennoch spricht das Momentum mit den letzten beiden Erfolgen 2023 in Wimbledon und im vergangenen Jahr beim Masters-Turnier in Monte Carlos für Berrettini.

Zverev vs. Berrettini - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Matteo Berrettini gibt es ab 20 Uhr MEZ live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau aus Indian Wells