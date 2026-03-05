Indian Wells: Fonseca, Monfils weiter, Zverev startet gegen Berrettini

Joao Fonseca und Gael Monfils sind beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells in die zweite Runde eingezogen. Und Alexander Zverev kennt nun auch seinen ersten Gegner: Matteo Berrettini.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.03.2026, 07:56 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca hat in Indian Wells die erste Runde überstanden

Das ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells nimmt langsam Fahrt auf. Sehr langsam. Aber schön, dass auch schon am gestrigen Mittwoch (Ortszeit) ein paar prominente Spieler im Einsatz waren. Wie zum Beispiel Joe Fonseca. Der brasilianische Youngster, der verletzungsbedingt einen schwierigen Start in die Saison 2026 gehabt hat, gewann gegen den Belgier Raphael Collignon mit 7:6 (2) und 6:4. Nächster Gegner von Fonseca wird Karen Khachanov sein.

Ebenfalls weiter ist Gael Monfils. Der Franzose bezwang bei seiner letzten Teilnahme im Tennis Paradise den Kanadier Alexis Galarneau sicher mit 6:3 und 6:4. Jetzt geht es für Monfils schon wieder gegen ein Ahornblatt - und zwar gegen Félix Auger-Aliassime.

Ermittelt wurde darüber hinaus auch der Gegner von Alexander Zverev. Und es wird ein müder Kontrahent in Runde zwei sein, der auf Zverev zukommt. Denn Matteo Berrettini musste beim 4:6, 7:5 und 7:5 gegen Adrian Mannarino an seine körperlichen Grenzen gehen.

Die beiden anderen deutschen Teilnehmer sind dagegen ausgeschieden: Jan-Lennard Struff musste sich Zizou Bergs mit 3:6 und 4:6 geschlagen geben. Und Daniel Altmaier konnte beim Stand von 3:6 und 0:1 gegen Miomir Kecmanovic nicht mehr weiterspielen.

