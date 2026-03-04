ATP Masters Indian Wells: Jannik Sinner kündigt aggressivere Herangehensweise an

Jannik Sinner wird beim ATP-Masters-1000-Turnier gewissermaßen zu seinen Wurzeln zurückkehren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.03.2026, 16:49 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner peilt seinen ersten Titel im Jahr 2026 an

Für seine exorbitant hohen Ansprüche hat Jannik Sinner keinen guten Saisonstart hingelegt. Nachdem der 24-Jährige bei den Australian Open als zweifacher Titelverteidiger im Halbfinale an Novak Djokovic gescheitert war, setzte es zuletzt beim ATP-500-Event in Doha bereits im Viertelfinale das Aus gegen Jakub Mensik. Noch muss der so erfolgsverwöhnte Südtiroler also auf seinen ersten Titel im Kalenderjahr 2026 warten.

Das soll sich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells ändern. Vor allem von der Grundlinie möchte Sinner dabei wieder dominanter auftreten als zuletzt. “Ich versuche, an der Grundlinie von Zeit zu Zeit etwas aggressiver zu sein”, kündigte der Weltranglistenzweite bei seiner Pressekonferenz in der kalifornischen Wüste an. “Wir werden sehen, wie es läuft.”

Damit kündigte Sinner gewissermaßen eine Rückkehr zu seinen Wurzeln an. Nach dem verlorenen US-Open-Finale gegen Carlos Alcaraz wollte der Italiener vermehrt an seiner Variabilität arbeiten. Bis dato war dieses Vorhaben nur bedingt von Erfolg gekrönt. “Vielleicht habe ich in Doha mein Spiel zu sehr verlangsamt und zu viel über Variationen nachgedacht”, gestand Sinner im Gespräch mit “Sky Italia" ein.

Noch kein Titel in Indian Wells

Er wolle sich naturgemäß stets verbessern, erklärte Sinner in Indian Wells. Grundsätzlich zeigte sich der vierfache Grand-Slam-Sieger, der wie sein Dauerkonkurrent Carlos Alcaraz zum Weltsportler des Jahres 2025 gewählt werden konnte, mit seiner Entwicklung auch zufrieden: “Ich finde, wir leisten großartige Arbeit.” In Kalifornien habe er eine “sehr harte Trainingswoche” absolviert.

"Ich bin sehr zufrieden mit meinem Gefühl auf dem Platz. Natürlich versuche ich, im Turnier so weit wie möglich zu kommen“, sagte Sinner. Das Turnier in Indian Wells ist das einzige 1000er-Event auf Hartplatz, das der Südtiroler noch nicht gewann. Als bestes Ergebnis stehen zwei Halbfinalteilnahmen (2023 und 2024) zu Buche.

