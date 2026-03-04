Wahl zum "Weltsportler des Jahres": Sinner und Alcaraz (mal wieder) im Duell

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz haben mit ihrer jeweiligen Nominierung gute Chancen auf die Wahl zum “Weltsportler des Jahres”. Die beiden Topstars sind also mal wieder in einem direkten Duell. Zur Abwechslung mal abseits des Platzes.

von Daniel Hofmann/SID

zuletzt bearbeitet: 04.03.2026, 10:56 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Carlos Alcaraz haben beide Chance auf die Wahl zum "Weltsportler des Jahres".

Die Rivalität zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz hat sportlich in den letzten Monaten ein wahres Hoch erreicht. Sowohl qualitativ als auch medientechnisch sind die Duelle der beiden führenden Spieler in der Weltrangliste absolute Highlights in der Tenniswelt. Doch auch abseits des Platzes treten die beiden Topstars nun in eine Konkurrenzsituation. Schuld daran sind die Laureus Sports Awards.

Die gerne als “Oscars der Sportwelt” betitelten Preisverleihungen werden am 20. April in Madrid vergeben und haben in der Kategorie “2026 Laureus World Sportsman of the Year Award” (bei uns auch gerne als “Weltsportler des Jahres” genannt) sowohl Alcaraz als auch Sinner als nominierte Personen bekanntgegeben. Ebenfalls nominiert sind Fußballer Ousmane Dembele, Leichtathlet Armand Duplantis, Motorradpilot Marc Marquez and Radprofi Tadej Pogacar.

Federer, Nadal, Djokovic: Die Big3 räumten ab

Dass in der wichtigsten Kategorie der männlichen Sportler gleich zwei Tennisprofis nominiert sind, unterstreicht die sportliche Dominanz von Alcaraz und Sinner und gleichzeitig auch deren Strahlkraft in der gesamten Sportwelt. Der Spanier war bereits im vergangenen Jahr nominiert, unterlag jedoch dem Sieger Armand Duplantis.

Auch Roger Federer und Rafael Nadal waren in derselben Kategorie gemeinsam nominiert und gewannen den Award mehrfach. Federer bekam zwischen 2005 und 2008 gleich viermal in Folge die Trophäe und erhielt dieselbe Auszeichnung nochmal im Jahr 2018. Rafel Nadal wurde 2011 und 2021 ausgezeichnet. Novak Djokovic wurde, wie Federer, gleich in fünf Jahren die Trophäe überreicht.

Bei den Frauen hofft Aryna Sabalenka, in die Fußstapfen der viermaligen Siegerin Serena Williams zu treten. Neben der Nummer eins der Weltrangliste sind Schwimmerin Katie Ledecky, Weltfußballerin Aitana Bonmatí sowie die Leichtathletinnen Sydney McLaughlin-Levrone, Faith Kipyegon und Melissa Jefferson-Wooden nominiert. 2025 wurde Turnerin Simone Biles zum vierten Mal als "Weltsportlerin des Jahres" ausgezeichnet.