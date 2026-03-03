Carlos Alcaraz: Im Lakers-Trikot zum nächsten Indian-Wells-Titel?

Carlos Alcaraz feierte 2023 und 2024 beim ATP Masters in Indian Wells den Titelgewinn. In diesem Jahr möchte der Spanier gerne seinen dritten Titel in Kalifornien feiern und grift dabei zu ganz besonderen Mitteln.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.03.2026, 19:07 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz fühlt sich in Indian Wells wohl. Das zeigen die Ergebnisse der letzten Jahre.

Carlos Alcaraz bereitet sich in der Sonne von Kalifornien auf seinen ersten Einsatz beim Masters in Indian Wells vor. Bei der Trainingseinheit mit dem Belgier Zizou Bergs machte der Weltranglistenerste dabei auch modisch auf sich aufmerksam und würdigte gleichzeitig einen großen Namen des US-Sports. Denn der Spanier zeigte sich bei der Practice Session im Lakers-Trikot mit der Nummer 23, die Weltstar LeBron James gehört.

Durch die geografische Nähe von Indian Wells zur Metropole Los Angeles ist diese Kleiderwahl sicherlich kein Zufall. Auch der gemeinsame Ausrüster Nike dürfte dabei sicherlich ein Wörtchen mitgesprochen haben und die medienwirksame Zusammenführung beider Sportarten durchaus begrüßen.

Carlos Alcaraz seit 2022 immer im Halbfinale

Für Carlos Alcaraz haben sich die Reisen in die kalifornische Wüste in der Vergangenheit gelohnt. 2023 und 2024 reiste der 22-Jährige mit dem Titel ab, 2022 und 2025 ging es bis in das Halbfinale. Zum Auftakt wartet nach Freilos in der zweiten Runde der Sieger aus dem Duell Terence Atmane und Grigor Dimitrov.

Aus deutscher Sicht ist die Wahl von Zizou Bergs als Trainingspartner von Carlos Alcaraz übrigens keine gute Nachricht. Der Belgier trifft in der ersten Runde auf Jan-Lennard Struff. Bleibt für den Sauerländer zu hoffen, dass Alcaraz seinen Trainingskumpel gut gefordert hat.

