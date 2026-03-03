Der Körper ist wieder bereit: Jack Draper mit Zuversicht bei Mission Titelverteidigung

In Dubai kehrte Jack Draper letzte Woche nach langer Verletzung am linken Schlagarm auf die Tour zurück. Nun geht es direkt um die Titelverteidigung beim ATP Masters in Indian Wells. Der Brite bleibt jedoch entspannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.03.2026, 19:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jack Draper geht nach langer Verletzungspause als Titelverteidiger in Indian Wells an den Start.

In der vergangenen Woche stieg Jack Draper nach langer Verletzungspause endlich in die Saison 2026 der ATP Tour ein. In Dubai gab es direkt den ersten Saisonsieg zu feiern. In der zweiten Runde war dann gegen Arthur Rinderknech Schluss. Doch Draper, der in Indian Wells im vergangenen Jahr seinen bisher größten Titel gewann, geht zuversichtlich in die Mission Titelverteidigung: "Es fühlte sich sehr, sehr gut an", sagte der Brite über sein Comeback.

Das Aus in der zweiten Runde von Dubai scheint dem 14. der Weltrangliste nach seiner Verletzung am linken Arm keine Sorge zu bereiten, verständlich bei der fehlenden Spielpraxis: “Ich hätte mir keine bessere Woche vorstellen können. Das gibt mir sehr viel Selbstvertrauen”. Nun ist der Brite darauf besinnt, sich “Woche für Woche” zu verbessern.

Draper muss 1000 Punkte verteidigen

Jack Draper wird sicherlich alles versuchen, um den möglichen Verlust der 1000 Punkte aus dem Vorjahr so gering wie möglich zu halten. Nach einem Freilos in der ersten Runde wartet in der zweiten Runde der Sieger aus dem Duell zwischen Fabian Maroszan und Roberto Bautista Agut. Der 24-Jährige scheint sich jedoch keinen großen Druck zu machen, sondern freut sich viel mehr über die Rückkehr auf den Tenniscourt.

Vor zwölf Monaten siegte Draper im Endspiel von Indian Wells gegen Holger Rune und feierte den ersten Masters-Titel der Karriere. Im letzten Juni erreichte Draper mit Weltranglistenplatz vier die bisher beste Platzierung im ATP-Ranking seiner bisherigen Karriere. Nicht wenige Beobachter haben die britische Tennishoffnung in der Verlosung als großen Herausforderer für die beiden Topstars Carlos Alcaraz und Jannik Sinner.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells