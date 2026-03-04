Challenger-Turnier in VAE abgebrochen: ATP zieht 5000-Euro-Charterofferte zurück

Das Challenger-Turnier in Fudschaira wurde am Dienstag abgebrochen. Für Aufregung sorgte anschließend ein Charterangebot der ATP.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 04.03.2026, 08:32 Uhr

© Getty Images In den Vereinigten Arabischen Emiraten wird vorerst nicht mehr Tennis gespielt

Wegen Angriffen auf Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ist das Challenger-Turnier der Profis in Fudschaira abgebrochen worden. Trümmer einer abgeschossenen Drohne hatten ein 15 km von der Anlage in der Hauptstadt des gleichnamigen Emirates entferntes Ölfeld in Brand gesetzt. Zuvor war bereits Lärm von überfliegenden Kampfflugzeugen deutlich zu vernehmen gewesen.

Die Turnierleitung setzte zunächst alle 13 für Dienstag noch angesetzten Matches nach nur zwei ausgetragenen Begegnungen aus. Noch auf den Plätzen befindliche Spieler wurden per Lautsprecherdurchsagen angewiesen, sich schnellstmöglich in umliegenden Gebäuden in Sicherheit zu bringen.

Am Abend gab die ATP den endgültigen Abbruch des Turniers sowie die Absage des in der kommenden Woche geplanten Events bekannt. “Die Spieler bleiben vor Ort und erhalten umfassende Unterstützung, ihre Unterkunft und alle unmittelbaren Bedürfnisse sind gedeckt, während die weiteren Reisepläne organisiert werden”, teilte der Verband mit.

Hin und Her

In einer Mitteilung an die Spieler war danach von einem möglichen Charterflug nach Mailand via Ägypten die Rede. Der Flug hätte am Donnerstag um 15 Uhr Ortszeit aus dem rund drei Autostunden entfernten Maskat im Oman starten sollen und 5000 Euro gekostet. In den sozialen Medien äußerten anschließend einige Profis ihren Unmut über die hohen Kosten. Zum Vergleich: Für ein Erstrunden-Aus in Fudschaira hatte die ATP ein Preisgeld von 630 US-Dollar (rund 540 Euro) ausgeschrieben.

Nur wenig später teilte die ATP in einer zweiten Nachricht an die Spieler mit, dass sie keinen Charterflug organisieren werde. Stattdessen prüfe man “verfügbare Reisemöglichkeiten mit Drittanbietern". Die ATP betonte zudem, dass die Sicherheit und das Wohlergehen der Spieler oberste Priorität hätten.

Die seit vergangenen Samstag laufenden Angriffe von Israel und den USA auf den Iran haben zuletzt Vergeltungsschläge der Islamischen Republik gegen mehrere Länder in der Region ausgelöst. Dabei gehören auch die VAE zu den Zielen. Dennoch hatten in Fudschaira zu Wochenbeginn noch gut ein Dutzend Qualifikationsspiele stattfinden können.