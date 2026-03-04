Indian Wells: Elena Rybakina und Taylor Fritz verteidigen Titel beim "Eisenhower Cup"

Elena Rybakina und Taylor Fritz haben das Mixed-Kurzturnier vor Beginn des 1000er-Events in Indian Wells erneut für sich entschieden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.03.2026, 07:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Taylor Fritz (l.) und Elena Rybakina siegten erneut

Die Sieger des “Eisenhower Cup” heißen auch 2026 wieder Elena Rybakina und Taylor Fritz. Wie bereits im Vorjahr waren die amtierende Australian-Open-Siegerin und ihr US-amerikanischer Partner beim Mixed-Kurzturnier in Indian Wells nicht zu schlagen. Im Finale setzten sich die beiden gegen Amanda Anisimova und Learner Tien mit 10:7 durch.

Tien ersetzte kurzerhand Daniil Medvedev, der es aus Dubia nicht rechtzeitig nach Indian Wells geschafft hatte. Gleiches galt für Andrey Rublev, der von Alexander Bublik vertreten wurde. Prominentester Profi beim “Eisenhower Cup”, der nach dem Format der Tie Break Tens gespielt wird, war einmal mehr Iga Swiatek. An der Seite von Casper Ruud verlor die sechsfache Major-Siegerin im Halbfinale gegen Rybakina/Fritz.

Kein gutes Omen im Vorjahr

Für ihren Erfolg beim Kurzturnier erhalten die beiden Sieger jeweils 100.000 Euro. “Ich bin superglücklich”, sagte Rybakina nach dem Event. Fritz fand vor allem an der Atmosphäre im Stadium 2 von Indian Wells Gefallen: “Es ist toll, dabei zu sein und dann auch noch zu gewinnen.”

Im Vorjahr konnten Rybakina und Fritz den Schwung aus dem “Eisenhower Cup” nur bedingt mitnehmen. Sowohl die Kasachin als auch der US-Amerikaner schieden 2025 im Achtelfinale aus.