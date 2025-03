Indian Wells: „FRIBAKINA“ schlagen zu - Fritz und Rybakina gewinnen Tie Break Tens

Taylor Fritz und Elena Rybakina haben das mittlerweile fast schon traditionelle Kurzturnier vor Beginn des ATP-Masters-1000-Events in Indian Wells gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.03.2025, 07:03 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina beim Training in Indian Wells

Um die finanzielle Ausstattung von Taylor Fritz und Elena Rybakina muss man sich keine großen Gedanken machen, beide dürften, wie man so schön sagt, ausgesorgt haben. Aber wenn an einem einfachen Dienstagabend noch einmal jeweils 100.000.- Dollar in die (getrennten) Familienkassen fließen: warum nicht? Jedenfalls durften „FRIBAKINA“ einen Scheck in dieser Höhe für ihren Sieg beim „Eisenhower Cup“ entgegennehmen.

Gespielt wird nach dem Format der Tie Break Tens. Erstmals zur Austragung kam dieses vor ein paar Jahren in Wien, damals allerdings als Einzel der Männer. In Indian Wells wird gemacht aufgedoppelt - was den Unterhaltungswert für die Zuschauer deutlich steigert.

Fritz und Rybakina schlagen Keys und Paul

Zumal sich manche Paare fast natürlich ergeben: Iga Swiatek und Hubert Hurkacz sind ja für Polen schon beim United Cup gemeinsam in die Bütt gegangen. Bei Lorenzo Musetti und Jasmine Paolini möchte man das für die Zukunft nicht ausschließen.

Wie im wirklichen Leben gaben Alex de Minaur und Katie Boulter nun auch im Tennis Paradise ein Paar ab. Das hätten eigentlich auch Paula Badosa und Stefanos Tsitsipas tun sollen - alleine: Die weibliche Hälfte von „TSITSIDOSA“ ist im Augenblick verletzt, möchte lieber für die Einzel-Konkurrenz genesen. Als Ersatz sind Amanda Anisimova und Daniil Medvedev eingesprungen. Eher zufällig auch die Paarung Maria Sakkari und Casper Ruud.

Und so ging der Sieg eben an Fritz und Rybakina, die sich im Endspiel gegen Tommy Paul und Australian-Open-Triumphtorin Madison Keys durchsetzen konnten.