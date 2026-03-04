ATP Masters Indian Wells: Struff und Altmaier schon in Runde eins raus

Beim ATP-Masters-11000-Turnier in Indian Wells sind mit Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier bereits in Runde eins zwei von drei Deutschen im Hauptfeld ausgeschieden. Alexander Zverev hat zu Beginn ja ein Freilos.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.03.2026, 23:03 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff ist in Indian Wells ausgeschieden

Kein guter Auftakt für die deutschen Teilnehmer beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells. Zunächst musste Daniel Altmaier gegen Miomir Kecmanovic beim Stand von 3:6 und 0:1 aufgeben. Danach erging es Jan-Lennard Struff gegen Zizou Bergs nicht besser: Der deutsche Davis-Cup-Spieler unterlag Bergs mit 3:6 und 4:6.

Damit sind zwei der drei im 96er-Raster vertretenen von Indian Wells bereits ausgeschieden. Lediglich Alexander Zverev ist noch im Wettbewerb vertreten. Zverev wartet auf seinen ersten Gegner. Nach einem Freilos trifft er entweder auf Adrian Mannarino oder Matteo Berrettini.

Bei den Frauen lief aus Sicht schwarz-rot-goldener Sicht nicht viel besser: Eva Lys konnte wegen ihrer Kniebeschwerden ja gar nicht antreten, Tatjana Maria musste sich am Mittwoch Sorana Cirstea mit 4:6, 6:4 und 3:6 geschlagen geben.

Die großen Stars bei Männern wie bei Frauen steigen allerdings erst in Runde zwei ein. Allerdings gibt es auch zum Auftakt hier und da eine prominent besetzte Partie. So konnte sich Yulia Putintseva gegen Paula Badosa klar mit 6:4 und 6:2 behaupten.

