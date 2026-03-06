ATP Indian Wells live: Jannik Sinner vs. Dalibor Svrcina im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-Turniers in Indian Wells auf Dalibor Svrcina. Das Match gibt es ab 3 Uhr MEZ live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW sowie in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.03.2026, 09:41 Uhr

In der zweiten Runde beim ATP-Masters-Turnier in Indian Wells sieht sich der Südtiroler Jannik Sinner dem Tschechen Dalibor Svrcina gegenüber. Während der an Position 2 geführte Sinner als gesetzter Spieler aufgrund eines Freiloses erstmals im Turnier eingreift, konnte sich der 23-jährige Svrcina mit einem glatten Zweisatz-Erfolg gegen den Australier James Duckworth bereits warm spielen.

Auch wenn die Hürde für Svrcina im ersten Aufeinandertreffen mit der Nr. 2 der Welt fast unüberwindlich hoch liegt, scheint die Chance auf einen Außenseitersieg aktuell gar nicht so aussichtslos zu sein. In Melbourne und Doha zeigte sich der vierfache Grand-Slam-Champion aus Italien bei seinen Niederlagen gegen Djokovic und Mensik durchaus bezwingbar.

Sinner vs. Svrcina - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Dalibor Svrcina gibt es ab 3 Uhr MEZ live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau aus Indian Wells