ATP Indian Wells: Zverev putzt Tiafoe, im Viertelfinale gegen Fils

Alexander Zverev ist mit einem ungefährdeten 6:3 und 6:4 gegen Frances Tiafoe in das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells eingezogen. Dort trifft er auf Arthur Fils.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.03.2026, 22:51 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev steht in Indian Wells mal wieder im Viertelfinale

Alexander Zverev arbeitet seine Lieblingsgegner nach und nach ab. Vor zwei Tagen musste Brandon Nakashima seine sechste Niederlage im sechsten Match gegen Zverev einstecken, nach dem 6:3 und 6:4 von heute steht die Bilanz gegen Frances Tiafoe bei 9:1-Siegen. Auch nicht schlecht.

Es war kein berauschendes Spiel, das die beiden den Fans im Stadium 1 lieferten. Dazu war Frances Tiafoe zu fehleranfällig. Und Zverev schien zu wissen, dass er seine Chancen bekommen würde. Womit er recht behalten sollte.

Zverev gegen Fils - mit Erinnerungen an Hamburg

Jedenfalls hat Alexander Zverev mal wieder ein Viertelfinale in Indian Wells erreicht, weiter ist es für ihn im Tennis Paradise noch nie gegangen. Als nächster Gegner wartet Arthur Fils, der gegen Félix Auger-Aliassime eineinhalb brillante Sätze hinlegte. Und im Tiebrea des zweiten Satzes ein 0:5 aufholen konnte.

Gegen Arthur Fils hat Alexander Zverev von sechs Partien vier gewonnen. Die vielleicht wichtigste - im Hamburg-Endspiel 2024 - ging aber an den Franzosen.

In der unteren Tableau-Hälfte ist ja auch noch Jannik Sinner vertreten. Der bekommt e sin wenigen Stunden mit Joao Fonseca zu tun.

