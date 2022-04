ATP Miami: Zweisatz-Sieg über Casper Ruud - Carlos Alcaraz holt sich ersten Masters-Titel

Im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami setzte sich Carlos Alcaraz gegen Casper Ruud in zwei Sätzen durch und krönte sich damit zum jüngsten Champion in Südflorida aller Zeiten.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 03.04.2022, 21:05 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz holte sich in Miami seinen ersten ATP-Masters-1000-Titel

Was für ein toller Erfolg für den erst 18-jährigen Carlos Alcaraz: Der Spanier gewann das Finale der ATP-Masters-1000-Veranstaltung in Miami gegen Casper Ruud nach 1:53 Stunden Spielzeit mit 7:5 und 6:4. Alcaraz holte sich damit seinen ersten Titel bei einem Turnier der zweitgrößten Kategorie nach den Major Events in Melbourne, Paris, London und New York. Er ist damit auch der jüngste Champion aller Zeiten beim traditionsreichen Combined-Event im Süden des US-Bundesstaats Florida.

Weitere Informationen folgen.

