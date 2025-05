Djokovic macht die 100 voll: "Hubi war näher am Titel dran"

Novak Djokovic zeigte am Samstag eine verhaltene Reaktion auf seinen 100. Titel, den er beim ATP 250er-Event in Genf klarmachen konnte. Daran könnte auch der Matchverlauf gegen Hubert Hurkacz nicht ganz unschuldig gewesen sein.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 25.05.2025, 00:20 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hat in Genf endlich den 100. Titel auf der Tour gewonnen.

Wer eine ausgiebige Jubelarie erwartet haben sollte, der wurde von Novak Djokovic am Samstagnachmittag enttäuscht. Als der Center Court in Genf sich für den Serben erhob, hatte dieser nach 3:05 Stunden auf dem Platz seinen langersehnten 100. Titel auf der ATP Tour sicher. Doch statt ausgiebige Freude zu offenbaren, wirkte der erst in dieser Woche 39 Jahre jung gewordene Djokovic eher erleichtert.

Auch nach dem Handshake mit Finalgegner Hubert Hurkacz, der anschließend auf der Bank sein Gesicht in den eigenen Händen vergrub, zeigte sich Novak Djokovic verhalten. Vielleicht war es nicht nur die Erleichterung, sondern auch die Sicherheit, dass an diesem Tag auch ganz viel Spielglück für den 24-fachen Grand-Slam-Champion den Ausschlag gegeben hat. „Hubi war näher am Titel als ich es gewesen bin“, gab Djokovic mit etwas erschöpfter Stimme auf dem Court zu Protokoll.

Djokovic mit Happy End

Das über dreistündige Match zeigte auch die Veränderungen, die rund um die Person Novak Djokovic in den letzten Monaten passiert sind. Die frühere Dominanz, oder war es doch eher eine Unantastbarkeit, die den serbischen Volkshelden vor allem in Endspielen als Aura umgab, ist Geschichte. Hurkacz stellte seinem Kontrahenten mit seinem klinischen Spiel fast die gesamte Spielzeit über vor schwere bis unlösbare Aufgaben.

Und trotzdem gab es am Ende das Happy End nach einem langen Abnutzungskampf. Es bleibt nun abzuwarten, ob Novak Djokovic in der kommenden Woche bei den French Open die Anstrengungen aus Genf spüren wird. Erstrundengegner Mackenzie McDonald dürfte es in die Karten spielen.