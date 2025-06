Djokovic schwärmt von French-Open-Finale: "Unglaubliches Match"

Das diesjährige French-Open-Finale zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner hat auch bei Novak Djokovic Eindruck hinterlassen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.06.2025, 22:24 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic peilt seinen 25. Major-Titel an

Novak Djokovic hat in seiner Karriere ja schon so einiges gesehen. Das diesjährige French-Open-Finale zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner wird aber auch der 24-fache Grand-Slam-Sieger nicht so schnell vergessen. “Was sie im Finale in Paris gezeigt haben, war erstaunlich", schwärmte der Serbe - einem Medienbericht des “Daily Express” zufolge - vom epischen Endspiel am Bois de Boulogne.

Zur Erinnerung: Fünf Stunden und 29 Minuten duellierten sich Alcaraz und Sinner um den Titel, ehe der Spanier im Champions-Tiebreak des fünften Satzes mit einem sehenswerten Passierball die Titelverteidigung fixierte. Zuvor hatte der 22-Jährige im vierten Satz drei aufeinanderfolgende Matchbälle des Weltranglistenersten abgewehrt.

Beinahe hätte Djokovic, der im Halbfinale in drei Sätzen an Sinner gescheitert war, das historische Endspiel verpasst. “Meine Frau wollte das Finale anschauen, aber ich wollte das nicht. Den ersten Teil des Matches haben wir draußen zu Mittag gegessen. Als wir zurückkamen, habe ich es mir dann doch angesehen.”

Djokovic will mit Federer gleichziehen

Eine Entscheidung, die Djokovic nicht bereute. “Es war ein unglaubliches Match. Ein großes Lob an beide. Es war eines der historischsten Matches, das wir je gesehen haben”, streute der langjährige Weltranglistenerste sowohl Alcaraz als auch Sinner Rosen.

In Wimbledon will Djokovic die Vormachtstellung des aktuellen Spitzenduos beenden. Im Vorjahr erreichte der Serbe im Südwesten Londons das Finale, verlor dieses gegen Alcaraz jedoch klar in drei Sätzen. Sollte Djokovic in diesem Jahr die Trophäe holen, würde er mit Rekordhalter Roger Federer (acht Titel) gleichziehen.