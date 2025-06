Wimbledon: Novak Djokovic jagt die 25 - und Roger Federer

Sollte sich Novak Djokovic nach zwei Finalniederlagen in Folge erneut zum Champion in Wimbledon küren, würde er Rekordsieger Roger Federer einholen. Und in einer anderen Wertung in Führung gehen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.06.2025, 08:11 Uhr

© Getty images Novak Djokovic und Roger Federer nach dem Wimbledon-Finale 2019

Wenn man den Auguren des Tennissports (und deren gibt es viele) Glauben schenken darf, dann wird es in dieser Saison keine größere Möglichkeit für Novak Djokovic geben, vielleicht doch noch ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen, als in Wimbledon. Bislang stehen zwei Halbfinalteilnahmen zu Buche: In Melbourne hatte der serbische Großmeister aber nach verlorenem ersten Satz gegen Alexander Zverev aufgeben müssen. Und zuletzt in Roland-Garros war in der Vorschlussrunde bei Jannik Sinner Schluss.

In Wimbledon spricht aber vieles für den 38-Jährigen. Es ist nicht so heiß wie bei den Australian Open oder später im Jahr in Flushing Meadows. Die Ballwechsel sind nicht so lang wie jene auf dem Pariser Sand. Und: Djokovic bringt die Routine und das Wissen mit, wie man auf Rasen erfolgreich Tennis spielt. Vieles wird von der Auslosung abhängen, vielleicht erspart sich Djokovic ja den härtest möglichen Weg, den er in Roland-Garros nicht gehen musste (Zverev, Sinner und danach potenziell Alcaraz).

Djokovic wehrt gegen Federer Matchbälle ab

Vor einiger Zeit hat Novak Djokovic in einem Interview ja gesagt, dass er Endspiele bei Grand-Slam-Turnieren verloren hat, die er hätte gewinnen müssen. Und auch umgekehrt. In erstere Kategorie fällt wohl das 2023er-Finale von Wimbledon gegen Carlos Alcaraz, in dem Djokovic den Spanier wieder zurück ins Match ließ. Andererseits musste er 2019 gegen Roger Federer einen Act wie der große Houdini hinlegen, zwei Matchbälle abwehren, um dann doch noch das Champions-Tiebreak im fünften Satz für sich zu entscheiden.

Roger Federer mag aktuell nur ein Nebengedanke von Novak Djokovic sein, aber sollte es in den kommenden zwei Wochen extrem gut laufen, dann könnte der serbische Großmeister den Schweizer Maestro einholen. Federer hält bei acht Titeln im All England Lahn Tennis Club, Djokovic bei sieben.

Gleichzeitig hätte Djokovic dann aber auch Major-Championship Nummer 25 eingesackt. Und wäre, auch geschlechterübergreifend, alleiniger Rekordhalter. Und wenn das irgendwo noch möglich scheint, dann auf dem Rasen von Wimbledon.