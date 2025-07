Wimbledon live: Jannik Sinner vs. Ben Shelton im TV, Livestream, Liveticker

Jannik Sinner bekommt es im Viertelfinale von Wimbledon mit Ben Shelton zu tun. Das Match gibt es ab ca. 15:30 Uhr im Livestream auf Amazon Prime und im Liveticker bei uns!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.07.2025, 18:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Jannik Sinner bekommt es mit Ben Shelton zu tun

Jannik Sinner geht mit einem kleinen Fragezeichen in die Begegnung mit Ben Shelton. Der Weltranglistenerste verletzte sich in der dramatischen Achtelfinalpartie gegen Grigor Dimitrov früh am Ellbogen und hatte danach sichtlich mit Schmerzen zu kämpfen.

Auf dem Papier befindet sich Sinner gegen Shelton dennoch in der Favoritenrolle. Fünf der bisherigen sechs Aufeinandertreffen mit dem US-Amerikaner konnte der Südtiroler für sich entscheiden.

Wo wird Jannik Sinner gegen Ben Shelton gestreamt?

Das Wimbledon-Viertelfinale zwischen Jannik Sinner und Ben Shelton ist als zweites Match um ca. 15:30 Uhr MESZ auf Court 1 angesetzt. Amazon Prime überträgt im Livestream, wir haben den Liveticker für euch!