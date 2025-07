Wimbledon: Djokovic dreht Satzrückstand gegen Cobolli

Novak Djokovic hat gegen Flavio Cobolli im Viertelfinale von Wimbledon 6:7(6), 6:2, 7:5, 6:4 gewonnen und trifft damit am Freitag im Halbfinale auf Jannik Sinner. Mit zunehmender Spielzeit zeigte der Serbe, dass auf dem Rasen mit ihm zu rechnen sein muss.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 09.07.2025, 20:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic hat in Wimbledon weiterhin die Chance auf seinen 25. Grand-Slam-Titel.

Hier das komplette Match Re-Live im Ticker

Novak Djokovic steht im Halbfinale von Wimbledon und darf weiter vom Grand-Slam-Titel Nummer 25 träumen. Doch der Weg in die Vorschlussrunde war ein hartes Stück Arbeit für den Serben, der gegen Flavio Cobolli zunächst in Rückstand geriet.

Der Italiener zeigte sich auch nach dem Break zum 5:3 aus Sicht von Djokovic unbeeindruckt und drehte den ersten Durchgang nach einem engen Tiebreak noch zu seinen Gunsten. Doch nur 26 Minuten nach der Satzführung stand bereits der Ausgleich fest, denn Novak Djokovic dominierte für eine knappe halbe Stunde die Partie, wie zu keinem anderen Zeitpunkt.

Djokovic lässt nichts mehr anbrennen

Im dritten Satz waren es dann die Nerven von Cobolli, die den langjährigen Weltranglistenersten die Satzführung bescheren sollten. Beim Stand von 6:5 schlug Djokovic eiskalt zu und legte den Grundstein für einen Comebacksieg.

Diesen besiegelte Novak Djokovic dann mit dem Break beim Stand von 4:4. Im anschließenden Aufschlagspiel musste der Routinier nur noch ausservieren, was sich der an Nummer sechs Gesetzte des Turniers auch nicht mehr nehmen ließ. Der dritte Matchball beendete nach 3:13 Stunden den Schlagabtausch.

Nun wartet im Halbfinale jedoch die größte Herausforderung des Turniers. Denn Jannik Sinner wartet am Freitag auf den titelhungrigen Djokovic, der neben Grand-Slam-Trophäe 25 am kommenden Sonntag auch gerne mit Roger Federer in Sachen Wimbledon-Titel gleichziehen möchte. Im zweiten Halbfinale treffen Carlos Alcaraz und Taylor Fritz aufeinander.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon