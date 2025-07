Wimbledon: Halbfinale! Jannik Sinner lässt Ben Shelton abblitzen

Jannik Sinner steht im Wimbledon-Halbfinale. Der Weltranglistenerste siegte am späten Mittwochnachmittag gegen den US-Amerikaner Ben Shelton 7:6(2), 6:4, 6:4 und zeigte sich von den Verletzungssorgen, die Sinner im Vorfeld beschäftigten, komplett unbeeindruckt.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 09.07.2025, 18:57 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner konnte sich am Mittwochabend gegen Ben Shelton durchsetzen und steht nun im Wimbledon-Halbfinale.

Viele Fans beschäftigten sich noch am Mittwoch bis kurz vor dem Viertelfinalduell von Jannik Sinner mit dessen Gesundheitszustand. Eine Ellenbogenverletzung zwang den Südtiroler gar zur Absage einer Trainingseinheit. Doch davon war im Match gegen Ben Shelton nicht viel zu spüren. Fast makellos agierte der Weltranglistenerste und gab seinem Kontrahenten nur ganz wenige Chancen auf einen positiven Ausgang für den US-Boy. Im ersten Satz agierten beide Spieler gar im Gleichschritt ohne Breakchance. Den Tiebreak entschied dann souverän Sinner für sich. Ganze zwei Punkte konnte Shelton bei Aufschlag Sinner im gesamten ersten Satz erzielen.

Zu Beginn des zweiten Satzes hatte Ben Shelton dann die größte Chance, um den Abend an der Church Road länger werden zu lassen. Im ersten Aufschlagspiel erspielte sich der Zehnte des Rankings zwei Breakchancen. Diese blieben jedoch ungenutzt, stattdessen nahmen beide Kontrahenten wieder den Rhythmus des ersten Satzes auf. Durchbrochen wurde dieser mit dem letzten Service Game des zweiten Spielabschnitts. Sollte das Break für Sinner mit dem ersten Breakball beim Stand von 4:3 noch nicht gelingen, so gestaltete sich die zweite Chance zum 6:4 erfolgreich.

Sinner mit zweiter Halbfinalteilnahme in Wimbledon

Mit der Zweisatzführung im Rücken spielte Jannik Sinner nun seine ganze Routine gegen seinen nur ein Jahr jüngeren Gegner aus und ließ im dritten Satz keine Zweifel mehr aufkommen. Ben Shelton gab nicht auf und wartete weiterhin auf eine Schwächephase des aktuell besten Tennisspielers der Welt. Doch der dritte Satz endete erneut mit dem ersten Break des Durchgangs beim Stand von 5:4 für Sinner, der damit nach 2:21 Stunden mit dem dritten Matchball das Habfinal-Ticket löste.

In seinem zweiten Wimbledon-Halbfinale könnte nun das von vielen Fans erhoffte Duell mit Novak Djokovic anstehen. Der Serbe spielt parallel am Mittwochabend gegen Flavio Cobolli um den Einzug in die Runde der letzten vier Spieler.

