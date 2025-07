Wimbledon: Jannik Sinner für Duell mit Ben Shelton offenbar bereit

Jannik Sinner hat sich in der Achtelfinalpartie gegen Grigor Dimitrov am Ellbogen verletzt. Allzu schlimm scheinen die Probleme aber nicht zu sein.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 08.07.2025, 21:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Wie fit ist Jannik Sinner?

Jannik Sinner hat seine geplante Trainingseinheit vor dem Viertelfinalduell mit dem US-Amerikaner Ben Shelton am Mittwoch in Wimbledon abgesagt. Der italienische Weltranglistenerste laboriert an einer Verletzung des rechten Ellenbogens, die er sich bei seinem Sieg über Grigor Dimitrov am Montag zugezogen hatte.

Für sein Duell mit Shelton, Nummer zehn der Setzliste, soll Sinner aber offenbar bereit sein. Wie die Gazzetta dello Sport berichtete, soll eine MRT-Untersuchung ergeben haben, dass keine ernsthafte Verletzung vorliegt. "Wir sind in die Halle gegangen, und Jannik hat 20 bis 30 Minuten gespielt, nur um ein wenig Gefühl für den Ball zu bekommen", sagte sein Trainer Darren Cahill gegenüber TennisNow: "Es wird ihm gut gehen, es war schön, wieder auf dem Platz zu sein, schließlich kann er sich keinen Tag frei nehmen."

Der dreimalige Grand-Slam-Sieger war bereits im ersten Spiel beim Stand von 40:40 ausgerutscht und hatte seinen Ellbogen überstreckt. In der Folge dominierte Gegner Dimitrov die Partie und erspielte sich eine 2:0-Satzführung, ehe der Bulgare mit einer Brustmuskelverletzung im dritten Durchgang beim Stand von 6:3, 7:5 und 2:2 aus Sicht Sinners selbst aufgeben musste.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon