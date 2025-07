Wimbledon: Was für ein Pech! Dimitrov muss gegen Sinner aufgeben - bei 2:0-Satzführung!

Was für ein Drama! Grigor Dimitrov musste beim Stand von 6:3, 7:5 und 2:2 gegen Jannik Sinner wegen einer Verletzung aufgeben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.07.2025, 22:14 Uhr

Es kommt ganz selten vor, dass Jannik Sinner seinen Emotionen so sehr freien Lauf lässt wie nach dem Ausgleich zum 5:5 des zweiten Satzes im Achtelfinale von Wimbledon gegen Grigor Dimitrov. Aber die Euphoriephase wehrte nur wenige Augenblicke. Denn Dimitrov ging erneut mit einem Break in Führung, servierte zur 2:0-Satzführung aus.

Das war so nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Sinner hatte bislang ja einen extrem souveränen Eindruck hinterlassen - wie auch Dimitrov. Aber der Bulgare musste in diesem jähr schon öfter wegen körperlicher Probleme aussetzen, hatte sowohl bei den Australian Open wie auch zuletzt in Roland-Garros aufgegeben.

Und im dritten Satz ereignete sich erneut das Drama: Dimitrov verletzte sich am rechten Brustmuskel, saß mit Tränen in den Augen auf seiner Bank. Und Jannik Sinner kniete vor seinem Gegner, redete ihm gut zu. In der Royal Box schaute Roger Federer, der alte Kumpel von Dimitrov, betroffen auf den Court. Aber es ging nicht weiter. Nach wenigen Augenblicken kam Grigor Dimitrov zurück auf das Spielfeld. Und wünschte Sinner alles Gute.

Dimitrov: Ass mit dem letzten Schlag vor der Verletzung

Das Traurige an der Situation: Dimitrov hatte mit seinem allerletzten Schlag, bei dem er sich die Verletzung zuzog, ein Ass zum Ausgleich serviert! Anzumerken ist allerdings auch: Sinner hatte sich schon im ersten Game bei einem Ausfallschritt ebenfalls verletzt. Und musste eine Schmerztablette einnehmen.

So wollte Jannik Sinner natürlich nicht weiterkommen. Aber es hilft ja nichts. Nächster Gegner des Weltranglisten-Ersten wird Ben Shelton sein, der gegen Sinners Landsmann Lorenzo Sonego in vier Sätzen gewann.

Das andere Viertelfinale in der oberen Hälfte bestreiten Novak Djokovic und Flavio Cobolli. Djokovic schaffte gegen Alex de Minaur mit 1:6, 6:4, 6:4 und 6:4 einen Comeback-Sieg, lag im vierten Durchgang schon mit 1:4 zurück. Und Cobolli hatte sich schon am nachmittag gegen Marin Cilic mit 6:4, 6:4, 6:7 (4) und 7:6 (3) behauptet. Für Cobolli wird es der erste Auftritt in der Runde der letzten acht bei einem Grand-Slam-Turnier werden.

