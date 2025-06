Roland Garros: Traumfinale! Sinner hält Djokovic in drei Sätzen im Zaum

Mit einer durchgängig soliden Leistung besiegte der topgesetzte Südtiroler Jannik Sinner im zweiten Halbfinale der French Open 2025 den serbischen Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic glatt in drei Sätzen und fixiert damit das Traumfinale gegen den Weltranglisten-2. Carlos Alcaraz aus Spanien.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 06.06.2025, 22:46 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Jannik Sinner blieb im Halbfinale gegen Novak Djokovic weiter ohne Satzverlust.

Auch wenn die Bilanz zwischen dem Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic und dem Weltranglistenersten Jannik Sinner vor dem Halbfinale in Roland Garros mit je vier Siegen ausgeglichen war, sprach das Momentum aufgrund der „Jugend“ für den Südtiroler. Zwar konnte sich Djokovic bei Sinner anlässlich der ATP-WM 2023 für seine erste Niederlage in der Gruppenphase mit dem Sieg im Finale revanchieren. Dennoch gingen seit dem Triumph bei den Davis-Cup-Finals im gleichen Jahr die letzten drei Begegnungen an den Italiener.

Wie im Viertelfinale gegen Alexander Zverev war Djokovic von Beginn an bemüht, die Ballwechsel mit Variationen und seinen Stopp-Bällen möglichst kurz zu halten. Jedoch fand Sinner bessere Lösungen dagegen und verwickelte den Serben in kraftzehrende Rallyes. Mit einem von der Grundlinie versprungenen Ball nach einem Return von Sinner musste der 38-jährige Djokovic im fünften Spiel sein Service abgeben. Beim Stand von 2:4 konnte der 24-fache Grand-Slam-Champion zwei Möglichkeiten zum Doppel-Break für den Südtiroler noch abwenden, dennoch servierte Sinner den Satz im letzten Aufschlagspiel ohne Punktverlust souverän nach Hause.

Obwohl Djokovic im zweiten Satz das Risiko erhöhte und Sinner den ein oder anderen leichten Fehler anbot, konnte sich der Serbe auch weiterhin keine Break-Chance erkämpfen. Mit cleveren Aufschlägen und stark gespielten Rallyes hielt sich der Weltranglisten-6. weiter im Match, ehe sich der topgesetzte Sinner im siebten Spiel mit einem cleveren Stopp-Ball die Break-Chance und anschließend mit einem dosierten Überkopfball den Spielgewinn sicherte. Beim Stand von 5:4 servierte Sinner zum Gewinn des zweiten Durchgangs, hatte aber weiterhin mit einer Quote an 1. Aufschlägen unter 50% zu kämpfen und ermöglichte Djokovic damit die ersten beiden Break-Chancen im Match, wovon der serbische Davis-Cup-Champion von 2010 die zweite zum zwischenzeitlichen Ausgleich nutzen konnte. Dennoch blieb Sinner in der Körpersprache weiterhin ruhig, konterte mit dem direkten Re-Break und besiegelte anschließend bei eigenem Aufschlag mit einem Service-Winner die 2:0-Satzführung.

Nachdem sich Djokovic in der Endphase des zweiten Satzes schon leicht an den linken Oberschenkel gegriffen hatte, nahm dieser im Satzwechsel ein Medical-Timeout und ließ sich dort behandeln. Dennoch konnte der serbische Routinier den dritten Durchgang offenhalten und erspielte sich beim Stand von 5:4 bei Aufschlag seines 23-jährigen Gegners insgesamt drei Satzbälle, musste diese aber alle verstreichen lassen. Im resultierenden Tiebreak erkämpfte sich Sinner gleich im ersten Punkt das Mini-Break und ließ sich den Vorsprung nicht mehr nehmen. Nach 3:16 Stunden fixierte er den 6:4, 7:5, 7:6 (3)-Endstand.

Somit trifft der Weltranglistenerste ohne Satzverlust im Traumendspiel mit Carlos Alcaraz aus Spanien auf die Nr. 2 des Turniers, gegen den er bislang mit 4:7 eine negative Bilanz hält.

