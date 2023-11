Davis-Cup-Halbfinale: Sinner besiegt Djokovic zum Ausgleich für Italien

Jannik Sinner hat erfolgreich Revanche genommen für die Final-Niederlage bei den ATP-Finals in Turin. Im Halbfinale der Davis-Cup-Finals in Malaga besiegte der Italiener seinen aktuellen serbischen Dauerrivalen Novak Djokovic und stellte nach der Auftaktniederlage von Lorenzo Musetti gegen Miomir Kecmanovic den Ausgleich her.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.11.2023, 18:09 Uhr

© Getty Images Nach seinem Vorrunden-Sieg in Turin konnte Jannik Sinner den zweiten Sieg gegen Novak Djokovic einfahren.

Hoch waren die Erwartungen im Spitzeneinzel der Davis-Cup-Halbfinal-Partie zwischen Serbien und Italien, trafen Novak Djokovic und Jannik Sinner letzte Woche bei den ATP-Finals zweimal aufeinander, wobei der junge Südtiroler in der Gruppenphase seinen bislang einzigen Sieg gegen den Weltranglistenersten einfahren konnte.

Nach je einem gehaltenen Aufschlagspiel holte sich der 22-jährige Sinner das erste Break der Begegnung und baute diese Führung mit vier Spielgewinnen in Folge aus. Wie beflügelt servierte der Weltranglisten-4. den ersten Satz nach zwischenzeitlicher Verkürzung durch Djokovic souverän ohne Punktverlust aus.

Komplett anderes Bild im zweiten Durchgang. Djokovic ging nun mit seiner bekannt hohen Intensität in den Ballwechseln zu Werke und schnappte sich im vierten Game das Aufschlagspiel von Sinner. Mit einem weiteren Break zum Abschluss stellte der 36-jährige mit seiner dritten Möglichkeit den Satzausgleich her.

Nach verlustpunktfreiem Auftaktspiel zwang Djokovic im dritten Akt seinen Gegner bei dessen erstem Service-Game insgesamt siebenmal über Einstand, konnte aber die einzige Chance auf das Break nicht nutzen. In der Folge Ballwechsel auf höchstem Niveau, die in eine dramatische Schlussphase gipfelten. Beim Stand von 5:4 hatte Djokovic drei laufende Matchbälle, die Sinner mit spektakulären Aufschlagen abwehren und durch insgesamt fünf Punktgewinne in Folge den Ausgleich herstellen konnte. Im Anschluss schaffte der Italiener das vorentscheidende Break und servierte das Match zum 6:2, 2:6. 7:5-Sieg nach Hause.

Kecmanovic kämpft Musetti nieder

Nachdem der italienische Team-Kapitän Filippo Volandri in der Auftaktpartie gegen die Niederlande auf Matteo Arnaldi setzte, bekleidete heute Lorenzo Musetti die 2er-Position in der Halbfinal-Begegnung gegen Serbien, das erneut auf Miomir Kecmanovic setzte. Der favorisierte Musetti, der die beiden bisherigen Begegnungen gegen seinen 24-jährigen Gegner gewinnen konnte, erwischte einen denkbar schlechten Start. Schon im ersten Spiel gab der Weltranglisten-27. sein Aufschlagspiel ab und musste im nächsten Service-Game zwei Chancen zum Doppelbreak abwehren. Als Kecmanovic beim Stand von 5:4 zum Satz servierte, packte der Italiener seine besten Schläge aus und erzwang die Entscheidung im Tiebreak. Dort startete der Serbe mit einer schnellen 3:1-Führung, musste diesen aber beim dritten Satzball Musettis mit 7:9 abgeben.

Der zweite Akt startete ausgeglichen, ehe sich Kecmanovic im sechsten Spiel die ersten Break-Chancen erarbeiten und die dritte davon verwerten konnte. Wie beflügelt drehte der Belgrader nun auf und holte sich ohne weiteren Spielverlust den Satzausgleich. Im dritten Satz wirkte Musetti angeschlagen und griff sich mehrfach an den Gesäßmuskel. Konsequent spielte die Nr. 55 der Weltrangliste aus Serbien das Match zu Ende und fixierte mit einem Vorhand-Winner longline den 6:7 (7), 6:2, 6:1-Erfolg nach 2:19 Stunden.

Die Entscheidung um den Einzug ins Finale gegen Australien fällt im abschließenden Doppel.

