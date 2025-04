Davis Cup Finals: Feliciano Lopez bleibt bis 2027 Turnierdirektor!

Feliciano Lopez wird auch in den nächsten Jahren als Turnierdirektor der Davis Cup Finals fungieren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.04.2025, 13:30 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Feliciano Lopez bleibt Turnierdirektor

Zumindest bis 2027 wird Feliciano Lopez bei den Davis Cup Finals die Rolle des Turnierdirektors bekleiden. “Ich fühle mich geehrt, dass die ITF mir das Vertrauen für die langfristige Zukunft der Veranstaltung geschenkt hat, und ich freue mich darauf, in den nächsten drei Jahren in Italien daran zu arbeiten”, wurde der Spanier zitiert.

Lopez war bereits 2023 und 2024 in Malaga als Turnierdirektor tätig und wird diese Funktion auch nach dem Umzug ins italienische Bologna innehaben. Angaben der ITF zufolge soll der 43-Jährige, der auch beim 1000er-Event in Madrid die Geschicke leitet, die Spieler und Kapitäne mit seiner Arbeit überzeugt haben.

“Er hat in den vergangenen beiden Saisons unermüdlich in dieser Funktion gearbeitet, großartige Beziehungen im gesamten ITF-Team aufgebaut und wir freuen uns sehr, dass er auch in den nächsten drei Jahren als Turnierdirektor tätig sein wird”, meinte ITF-Präsident David Haggerty.

In diesem Jahr wird die Davis-Cup-Finalrunde vom 18. bis 23. November in Bologna über die Bühne gehen. Titelverteidiger und Gastgeber Italien steht als Fixstarter fest, die restlichen sieben Teilnehmer werden im September ermittelt.