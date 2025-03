Zehn Jahre: Michael Kohlmann feiert Jubiläum als Davis-Cup-Kapitän

Heute auf den Tag genau vor zehn Jahren feierte Michael Kohlmann seine Premiere als Kapitän der deutschen Davis-Cup-Mannschaft. Die Bilanz nach einer Dekade kann sich durchaus sehen lassen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 06.03.2025, 17:06 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Seit zehn Jahren führt Michael Kohlmann das deutsche Davis-Cup-Team an.

Wahrscheinlich haben damals nicht viele Fans erwartet, dass Michael Kohlmann für die nächsten zehn Jahre eine so prägende Rolle im deutsche Tennis einnehmen wird. Am 6. März 2015 begann die sportliche Reise des gebürtigen Hageners, der als aktiver Profi in den 90er-Jahren den TC Rot-Weiß aus seiner Geburtsstadt in der Bundesliga als bekanntes Gesicht des Teams anführte.

Eben diese Rolle nahm Michael Kohlmann auch mit Beginn seiner Tätigkeit als Davis-Cup-Teamchef auf der deutschen Bank ein. Der fünfmalige ATP-Tour-Sieger im Doppel formte ein Team, das wieder in die Weltspitze vordringen sollte und nicht nur Dank der Leistungen von Alexander Zverev um den begehrten Davis-Cup-Titel mitspielt. 2021 und 2024 ging die Reise bis in das Halbfinale des Wettbewerbs, dessen Reform Kohlmann ebenfalls in führender Rolle miterlebte.

DTB-Präsident von Arnim lobt Kohlmanns Führungsstil

DTB-Präsident Dietloff von Arnim lobte in einem vom Verband veröffentlichten Statement vor allem die “außergewöhliche Fähigkeit Spieler im DTB-Dress zu Bestleistungen zu führen”. Ein Beispiel sind die Leistungen von Jan-Lennard Struff, der sich auch mit der Hilfe von Michael Kohlmann zu einem Spitzenspieler entwickelte. Auch das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz, im vergangenen Jahr Sieger der ATP Finals, entstand unter der Leitung des 51-Jährigen.

Als großes Ziel steht auch nach zehn Jahren Amtszeit der Gewinn des Davis Cups. Immer wieder hat es Michael Kohlmann geschafft, trotz engen Terminkalenders, Alexander Zverev von einer Teilnahme zu überzeugen, damit das Team in Bestbesetzung antreten kann. Und selbst wenn nicht die aktuell besten deutschen Spieler zur Verfügung standen, so hat Michael Kohlmann, der auch als Head of Men's Tennis fungiert, stets die richtige Lösung parat. Ein Kapitän, wie man es sich beim DTB vor zehn Jahren gewünscht hat.