Davis Cup live: Novak Djokovic vs. Jannik Sinner im Livestream und Liveticker

Showdown in Malaga!Novak Djokovic trifft in der Halbfinal-Partie gegen Italien auf Jannik Sinner. Das Match gibt es ab ca. 13:30 Uhr im kostenlosen Livestream bei ServusTV On sowie in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.11.2023, 15:00 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Novak Djokovic spielen um den Einzug in das Endspiel des Davis Cups.

Im Duell der beiden Nr. 1-Spieler zwischen Serbien und Italien trifft der Weltranglistenerste Novak Djokovic auf Jannik Sinner, der in der vergangegen Woche bei den ATP Finals in Turin gegen den Serben erst erfolreich war und im Finale dann unterlag. In den fünf bisherigen Duellen gingen vier Matches an Djkovic und ein Sieg an Sinner, den er letzte Woche in der Gruppenphase der Finals erspielte.

Djokovic vs. Sinner - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Jannik Sinner gibt es ab ca. 19:30 Uhr im kostenlosen Livestream bei ServusTV On sowie in unserem Matchtracker.