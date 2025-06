Roland-Garros 2025 live: Jannik Sinner vs. Novak Djokovic im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Novak Djokovic treffen im Halbfinale der French Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab 19 Uhr live im TV bei ServusTV, Eurosport, im Livestream bei ServusTV On, Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.06.2025, 18:10 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner bekommt es mit Novak Djokovic zu tun

Jannik Sinner ist ohne Satzverlust ins Halbfinale der French Open eingezogen - dort wartet auf den Weltranglistenersten mit Novak Djokovic nun der beste Spieler aller Zeiten. Der Serbe präsentierte sich in Paris bislang ebenfalls in beeindruckender Form und gab nur im Viertelfinale gegen Alexander Zverev einen Satz ab.

Im direkten Vergleich steht es 4:4, die jüngsten drei Duelle konnte allesamt Sinner für sich entscheiden. Auf Sand trafen die beiden erst einmal aufeinander, 2021 siegte Djokovic in Monte-Carlo in zwei Sätzen.

Sinner vs. Djokovic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Novak Djokovic gibt es ab 19 Uhr live im TV bei ServusTV, Eurosport sowie im Livestream bei ServusTV On und Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros