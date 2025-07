Challenger San Marino: Engel bezwingt Junioren-Major-Sieger Rincon

Das DTB-Toptalent Justin Engel ist erfolgreich in das ATP-125-Challenger-Turnier in San Marino gestartet. Dabei besiegte der 17-jährige Nürnberger zum Auftakt den Spanier Daniel Rincon, der sich 2021 den Junioren-Titel bei den US Open sichern konnte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.07.2025, 14:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Zum Auftakt in San Marino besiegte Justin Engel den ehemaligen Junioren-Major-Sieger Daniel Rincon.

Die Auslosung beim ATP-Challenger-Turnier der Kategorie 125 in San Marino hielt für Justin Engel eine interessante Auftakt-Begegnung bereit. Als aktuell weltbester Junior im ATP-Ranking sah sich der 17-Jährige mit dem Spanier Daniel Rincon dem US-Open-Juniorensieger von 2021 gegenüber.

Nachdem der 22-jährige Rincon im fünften Spiel die allererste Break-Chance im Match verwerten konnte, kämpfte sich der Nürnberger bravourös in den Satz zurück und sicherte sich mit drei Spielgewinnen in Folge sogar noch den ersten Durchgang.

Auch im zweiten Akt blieb Engel weiter am Drücker und erspielte sich insgesamt fünf Break-Möglichkeiten, wovon er die letzte für sich nutzen konnte. Nachdem er bei seinem letzten Aufschlagspiel die ersten beiden Matchbälle noch verstreichen ließ, besiegelte er nach 1:41 Stunden den 7:5, 6:4-Erfolg.

Im Achtelfinale bekommt es der Weltranglisten-228. mit dem an Position 4 geführten Franzosen Kyrian Jacquet zu tun.