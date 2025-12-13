Rafael Nadal muss sich OP an der Hand unterziehen

Auch nach dem Ende seiner Karriere hat Rafael Nadal mit seinem Körper ab und zu zu kämpfen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.12.2025, 21:33 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal hat sich einem Eingriff an der rechten Hand unterziehen müssen

Dieser Tage bekommt man ja eher selten Post aus dem Sekretariat von Rafael Nadal, schließlich hat sich der spanische Großmeister nach seiner emotionalen Verabschiedung in Roland-Garros Ende Mai aus der Öffentlichkeit ziemlich konsequent zurückgezogen. Nun aber schreibt sogar der Manager des 22-maligen Grand-Slam-Champions.

Und zwar, dass sich sein Schützling einer Operation an der rechten Hand unterziehen musste. Grund dafür war eine Osteoarthritis, durchgeführt wurde der Eingriff in Barcelona. Offenbar hatte Nadal starke Schmerzen, zudem sollte die Mobilität des Handgelenks wieder verbessert werden.

Sein allerletztes Profi-Match hat Rafael Nadal ja vor etwas mehr als einem Jahr bestritten. Da unterlag er beim Davis-Cup-Finale in Málaga dem Niederländer Botic van de Zandschulp. Dem letzten Auftritt im spanischen Nationaltrikot war damals mal wieder eine längere Pause vorangegangen. Nach der Niederlage in Runde zwei der Olympischen Spiele in Roland-Garros gegen Novak Djokovic konnte Nadal bis zum Davis Cup kein Match bestreiten.

Vor ein paar Tagen hatte Rafael Nadal dagegen noch ein bisschen Grund zur Freude: Da bekam er nämlich vom La-Liga-Club RCD Mallorca einen Preis verliehen. Wobei man da ja fast anmerken könnte, dass der Preisträger Nadal dem Fußballverein mehr Glanz verleiht als der Preis dem Rezipienten.

