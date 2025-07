Gstaad: Struff unterliegt im 3-Satz-Fight gegen Cerundolo

Trotz kämpferischer Vorstellung musste sich der Warsteiner Jan-Lennard Struff in der ersten Runde des ATP-250-Turniers im schweizerischen Gstaad dem Argentinier Juan-Manuel Cerundolo in drei Sätzen geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.07.2025, 13:26 Uhr

© Getty Images In Gstaad musste sich Jan-Lennard Struff einem sicher aufspielenden Juan-Manuel Cerundolo in drei Sätzen geschlagen geben.

Beim ersten Aufeinandertreffen auf der Tour beim ATP-250-Turnier in Gstaad erwischte Jan-Lennard Struff gegen den Argentinier Juan-Manuel Cerundolo einen Fehlstart. Nachdem der Warsteiner sein ersten Aufschlagspiel abgeben musste, lag er schnell mit 0:3 im Hintertreffen. Auch im weiteren Verlauf des Satzes war die Fehlerqoute des 35-Jährigen weiterhin etwas zu hoch und konnte auch insgesamt fünf Möglichkeiten zum Re-Break nicht nutzen, weshalb er den Rückstand nicht mehr wettmachen konnte und den ersten Durchgang abgeben musste.

Im zweiten Akt fand der deutsche Davis-Cup-Spieler besser in die Partie und kam mit seinen druckvollen Schlägen immer öfter zum Erfolg. Beim Stand von 4:3 erkämpfte sich Struff Break-Möglichkeiten und verwertete die zweite mit einem spektakulären Vorhand-Winner. Zwar war er bei seinem anschließenden Aufschlagspiel noch einmal gefordert und musste eine Break-Möglichkeit abwehren, ehe er mit seiner vierten Chance den Satzgleichstand besiegeln konnte.

Mit dem Momentum im Rücken erspielte sich Stuff zu Beginn des dritten Satzes gleich drei laufende Break-Möglichkeiten, musste aber alle verstreichen lassen. Im weiteren Verlauf fand der 23-jährige Cerundolo wieder besser zu seinem sicheren Spiel und konnte im Gegensatz zum 35-jährigen Struff seine Chance im vierten Spiel nutzen, indem er die sechste Break-Möglichkeit im Game verwerten konnte. Anschließend kam der Argentinier bei eigenem Service nicht mehr in Bedrängnis und nutzte seinen zweiten Matchball zum 6:3, 3:6, 6:3-Erfolg nach 2:20 Stunden.

Im Achtelfinale sieht sich der Weltranglisten-109. entweder dem an Nr. 6 gesetzten David Goffin aus Belgien oder dem spanischen Next-Gen-Spieler Martin Landaluce gegenüber. Struff dagegen hatte im Vorjahr das Halbfinale in Gstaad erreicht und wird in der Weltrangliste weiter an Boden verlieren.

