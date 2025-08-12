ATP Cincinnati: Carlos Alcaraz im Achtelfinale, Rublev nach Marathon ebenso

Der Weltranglisten-Zweite Carlos Alcaraz hat beim Masters-Turnier in Cincinnati die Runde der letzten 16 erreicht. Gegen Hamad Medjedovic gewann er in zwei Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.08.2025, 23:01 Uhr

6:4, 6:4 hieß es für den 22-Jährigen, der sich diesmal den Umweg über einen dritten Satz sparte. In seinem Eröffnungsmatch gegen Damir Dzumhur hatte Alcaraz nach einer fehlerbehafteten Vorstellung über die Distanz gehen müssen. Und danach direkt noch eine Trainingseinheit eingelegt - mit Erfolg.

Gegen Medjedovic ließ Alcaraz nach einem Break beim 3:3 im ersten Satz nichts mehr anbrennen, im zweiten Satz musste er nach einer Break-Führung den direkten Ausgleich hinnehmen, schlug aber direkt zurück. Und servierte sich am Ende sicher weiter.

Alcaraz feierte damit seinen 50. Matchsieg im Jahr 2025, überhaupt hat er 35 seiner letzten 37 Matches für sich entschieden.

Alcaraz trifft nun auf den Lucky Loser Luca Nardi.

Comesana und Rublev mit Dreisatz-Krimis

Für die Marathonfreunde boten zwei andere großes Programm: Zunächst Francisco Comesana, der gegen Reilly Opelka drei Matchbälle abwehrte (und zwischendrin noch eine 45-minütige Regenpause zu überstehen hatte) und 6:7 (4), 6:4, 7:5 siegte. Und schließlich Andrey Rublev, der 3 Stunden und 28 Minuten fightete, bevor er Alexei Popyrin mit 6:7 (5), 7:6 (5) und 7:5 geschlagen hatte.

Wenn schon wenig fair ist im Leben, dann zumindest, dass Comesana und Rublev einigermaßen gleichmäßig erschöpft in ihre nächste Runde starten werden - hier spielen sie nämlich gegeneinander.

Zum Einzel-Draw in Cincinnati