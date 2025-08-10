ATP Cincinnati: Carlos Alcaraz quält sich in Runde 3

Der Weltranglisten-Zweite Carlos Alcaraz hat sich mit viel Mühe in die dritte Runde des Masters-Turniers von Cincinnati gespielt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.08.2025, 23:18 Uhr

Alcaraz gewann gegen Damir Dzumhur mit 6:1, 2:6 und 6:3 - und atmete am Ende tief durch. Denn zwischenzeitlich verlor der Spanier ziemlich den Faden. Insgesamt 44 Fehler ohne Not waren es in den drei Sätzen von Alcaraz, der vor allem beim Return große Probleme hatte. Dzumhur, der Weltranglisten-56., hingegen war effizient, er nutzte alle drei Breakchancen, die ihm offenbart wurden.

Am Ende sorgte auch ein spektakulärer Punktgewinn für die Wende zum Guten für Alcaraz: Beim Stand von 2:1 im dritten Durchgang hatte Dzumhur die Chance zum Ausgleich, einen Lob aber beantwortete “Carlitos” mit einem Vorhand-Schuss aus der Drehung. Kurze Zeit später gelang im das Break. Beim 4:1 sah dann alles nach einem Sieg aus, Dzumhur aber holte sich das Aufschlagspiel noch mal zurück, wurde jedoch direkt wieder gebreakt.

Carlos Alcaraz: Am Ende happy mit dem Sieg

“Ich bin einfach glücklich, am Ende gewonnen haben. Und eine Chance zu bekommen, nächstes Mal besser zu spielen”, so Alcaraz. Dzumhur habe sehr smart gespielt, er selbst hoffe, sich am kommenden Tag etwas mehr Selbstvertrauen für besseres Tennis zu holen.

In Cincinnati sei es tricky, weil die Bälle sehr schnell unterwegs seien, so sei man nicht immer gut in Position. “Ich bin einfach erleichtert, gewonnen zu haben.” Alcaraz zeigte mit seinem Sieg auch, worauf es im Sport oft ankommt: sich durchzufighten, auch wenn man nicht den besten Tag erwischt hat. Er trifft in Runde 3 auf den Sieger der Partie zwischen Tallon Griekspoor und Hamad Medjedovic. Zum Auftakt hatte er ein Freilos gehabt.

Der topgesetzte Jannik Sinner hatte bereits am Samstag gespielt, gegen Daniel Elahi Galan allerdings nur zwei Spiele abgegeben.

