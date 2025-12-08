Daniel Altmaier hat geheiratet

Und der Nächste hat die Off-Season für private Angelegenheiten genutzt - diesmal: Daniel Altmaier.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.12.2025, 12:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Wir versuchen uns mal im Klatsch-Stil: “In Deutschland ist er die Nummer 2, für seine Paulina die klare Nummer 1."

Passt? Nee? Naja. Wie dem auch sei: Daniel Altmaier hat in Mexiko geheiratet, und wir gratulieren natürlich herzlich. Und äußerst ernsthaft.

Es ist aber auch ein fantastisches Jahr für Daniel Altmaier. Tennismäßig war's das beste seiner bisherigen Karriere, ein extrem stabiles vor allem - mit den Highlights Viertelfinale Rotterdam und Metz, Achtelfinals in Monte-Carlo, Roland-Garros und beim Paris Masters. Dazu Siege über Taylor Fritz (in Roland-Garros) und Casper Ruud (beim Paris Masters). Am Ende steht mit Platz 46 das bisherige Career-High für den Mann aus Kempen.

Seine Verlobung mit der Mexikanerin Paulina Anieto hatte Familienmensch Altmaier bereits zu Beginn des Jahres bekannt gegeben, nun also folgte das Ja-Wort. Das Altmaier bereits im Vorfeld als “das größte Highlight in diesem Jahr” angekündigt hatte. “Es ist ein extrem wichtiger Schritt in meinem Leben, sowohl als Person als auch als Spieler”, so Altmaier im September gegenüber dem Tennis Magazin.

Altmaier und Anieto hatten sich 2020 am Rande eines Tennisevents in Acapulco kennengelernt.